Рашков: Незаконният комплекс край Варна е строен с институционална протекция

Случаят с незаконния комплекс край Варна, където бяха установени 104 постройки без необходимите строителни книжа, продължава да предизвиква политически реакции.

Според депутата от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков става въпрос за мащабна схема, която не е могла да се реализира без знанието на институциите.

"Това е огромен скандал в най-големия град на Черноморието ни. Едва ли не е изникнал секретен град по някакви военни причини. Това е ставало със знанието на почти всички компетентни институции в страната", заяви Рашков в предаването "Денят ON AIR".

"Касае се за мащабна документна престъпна дейност"

По думите му в основата на схемата стоят удостоверения за търпимост, издавани въз основа на декларации пред нотариус.

"Изведнъж са станали 104 тези документи. Касае се за мащабна, документна, престъпна дейност", заяви депутатът.

Рашков твърди, че в края на миналата година 11 пъти е правен опит за изслушване на временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Деню Денев в парламентарна комисия.

Според него тези опити са били блокирани.

"Народните представители, заедно с ГЕРБ и ДПС-Ново начало, блокираха изслушването на председателя на ДАНС само по този въпрос", каза той.

Доклад на ДАНС и обвинения за прикриване на информация

Според Рашков по случая е бил изготвен доклад на ДАНС, който е изпратен до президента Румен Радев, премиера Росен Желязков и председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

Той твърди, че документът не е достигнал до Комисията за контрол върху службите за сигурност.

"Докладът е получен от Киселова, от другите двама нищо не сме чули. Този доклад не е станал достояние дори на Комисията за контрол върху службите за сигурност", заяви Рашков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му случаят поражда въпроси за поведението на редица институции и политически сили.

Ролята на Олег Невзоров и Благомир Коцев

Рашков коментира и ролята на украинския гражданин Олег Невзоров, за когото заяви, че представлява риск за националната сигурност.

Според него решението за отмяна на административен акт срещу Невзоров показва, че на преден план са били поставени други интереси.

Депутатът заяви още, че сигналите на кмета на Варна Благомир Коцев по случая не са получили адекватна реакция.

Очаква ли се намеса на прокуратурата?

По думите на Рашков прокуратурата дължи обяснение какви действия са предприети по случая през годините.

"Сарафов вече не е фактор, но г-жа Стефанова и ВКС дължат на обществото разяснение по въпроса какво е направила прокуратурата във Варна по случая", каза той.

Според него незаконното строителство не е започнало по време на мандата на Благомир Коцев, а е резултат от дългогодишно бездействие.

Разпитът на кмета на Кърджали

Рашков коментира и случая с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

"Има досъдебно производство, свързано с дейността на кмета Ерол Мюмюн", заяви той.

Според депутата няма основания случаят да бъде разглеждан през етническа призма.

"Нека разследващите и прокурорите в Кърджали да си свършат работата. Не виждам в този случай заиграване с етническата карта", каза Рашков.

Той добави, че лидерът на ДПС защитава свои политически кадри, а Мюмюн е сред близките му хора.