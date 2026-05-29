Как Русия може да нахлуе в Литва на три фронта

Усещайки възможност след поредица от трансатлантически раздори и напрегнати европейски избори, Русия нанася удар с тристранна инвазия в Литва. Докато съюзниците им се колебаят, литовците и германската бригада, разположена в страната, се съпротивляват сами и в числено неравенство. От изток руските сили настъпват през региона Латгале в източна Латвия и заемат позиции около старата съветска атомна електроцентрала в Игналина, очаквайки пристигането на втори брониран удар, който да ги отведе дълбоко във вътрешността на Литва, пише The Times. На южния фланг те излизат от Беларус и пресичат 15-милната буферна зона до покрайнините на Вилнюс, който към края на петия ден е почти наполовина обкръжен. На запад те пробиват от полуексклава Калининград и преминават река Неман, укрепвайки преден пост с дълбочина до 20 мили, окопавайки се и обявявайки го за част от ядрения щит на Руската федерация.

В този момент НАТО все още съществува на хартия. Нейните лидери оживено изразяват отвращението си и решимостта си да изгонят руснаците. Но част от територията на алианса е попаднала под контрола на враг, който очевидно е готов да използва атомни бойни глави, за да я задържи.

Това е едно от заключенията на военна симулация, проведена от бивши служители на Пентагона и американски военни офицери и финансирана от Helsing, европейска компания за изкуствен интелект в областта на отбраната, макар и проведена независимо от компанията. Това се случва в момент, когато тревогите относно алианса са по-остри, отколкото са били някога от времето на Суецката криза.

Доналд Туск, полският министър-председател и някогашен убеден атлантист, наскоро предположи, че НАТО "се разпада" пред капризите на президента Тръмп. Служители в някои европейски министерства на отбраната се тревожат, че континентът навлиза в период на максимална опасност преди президентските избори в САЩ през 2028 г., особено след като американците отменят разполагането на войски в Европа и намаляват броя на силите, които са готови да разположат с НАТО в случай на криза.

В сценарий, при който началните условия са идентични, но литовците и германците започват войната с по 12 000 дрона с "камикадзе" муниции HX-2 на Хелсинг,

първата фаза на руската инвазия на практика се проваля. С обхват от около 60 мили, тежащи малко повече от 12-месечно бебе и нахвърлящи се към целта с приблизително същата скорост като орел, тези устройства са по същество интелигентни летящи бомби, обикновено носещи полезен товар от шрапнел или бойна глава, достатъчно силна, за да пробие бронирането на руски танк. Предимството им не е толкова в тези подробности, колкото в системата за насочване с изкуствен интелект, която стои зад тях и може да отведе дрона до целта му, дори когато електронната война извади от строя конвенционалните навигационни инструменти. Дроновете се използват на фронта в Украйна от около година.

В началото служител от германското министерство на отбраната изтече вътрешен доклад, който сочеше, че първата партида е пропуснала целта си приблизително три пъти от четири при интензивно руско заглушаване. Днес обаче се счита, че те са постигнали 60 до 80 процента успеваемост при бойни условия, което не само е значително по-добре от повечето системи, доставяни от САЩ и Европа, но и се доближава до елитните руски безпилотни боеприпаси "Ланцет".

Преди шест месеца дронът впечатли войниците от британската армия по време на учение в Кения, където той надеждно порази цели, маркирани от робот за наземно разузнаване, докато други европейски безпилотни оръжия се мъчеха да излязат от стартовите блокове. При по-скорошни тестове HX-2 са били цифрово обединени в полуавтономни рояци, като един пилот контролира десет или повече от тях едновременно. В итерацията на военната игра в Литва, където руснаците се изправиха срещу сили на НАТО, въоръжени с значителен брой дронове, те се провалиха. Повече от една трета от силите им бяха загубени през първите десет дни - интензивност на загубите, която се нарежда някъде между атаката на Пикет в битката при Гетисбърг и злощастната британска офанзива в първия ден на битката при Сом.

Грег Мелчер, бивш началник на операциите във военноморския отдел на Пентагона, който ръководеше военните учения с базирания във Вашингтон център "New Generation Warfare" (NGW), заяви, че това показва, че дори ако САЩ и други съюзници от НАТО се колебаят, държава на фронтовата линия като Литва би могла да се защити достойно с подходящото оборудване.

"Повечето държави на фронтовата линия биха могли да развият способностите да възпрат и, ако е необходимо, да победят до три руски армии от първи ешелон в рамките на седмица или две, печелейки времето, необходимо за пристигането на сили от коалициите на желаещите или по член 5 от Договора за НАТО, които да помогнат за победата над руските армии от втори ешелон", каза той.

Целта на Хелсинг при финансирането на сценария е Великобритания и други съюзници да последват Германия и Украйна в закупуването на значителни количества от неговите дронове HX-2.

Въпреки това, допълнителните възможности не трябва да бъдат непременно "лоутеринг" боеприпаси. Предишна версия на военната игра, проведена преди 18 месеца при до голяма степен сравними условия, установи, че литовците биха могли да постигнат подобен ефект чрез придобиването на две дузини хеликоптери "Апачи", няколко батареи ракетни пускови установки "Химарс" и арсенал от ракети "Хелфайър" и "Спайк". Но тази планина от американско-израелско оборудване би струвала около 16 милиарда долара (12 милиарда лири) и би отнела години, за да бъде доставена изцяло, докато дроновете биха стрували на защитниците много по-малко от една десета от тази сума и биха могли да пристигнат още преди Коледа.

"Знаем, че можем да доставим това бързо и в голям мащаб, така че изглеждаше, че наистина може да направи разлика в случая с Литва, като помогне за запълване на пропуските в уязвимостта на балтийските държави", каза Бен Талис, ръководител на отдела за иновативно мислене в Helsing. "Но в независима военна симулация никога не можеш да си сигурен в резултатите, затова и я проведохме."

Тази скорост на производство може да се наблюдава в незабележима лабиринт от подземни коридори на тайно място в Южна Германия.

Тази "фабрика за устойчивост" е проектирана за военно време. За разлика от конвенционален производствен обект, който би бил привлекателна и лесна мишена за вражески ракети, тя е проектирана така, че да може да бъде опакована в два 40-футови контейнера за превоз в рамките на няколко часа.

Допреди няколко години Швекутш ръководеше производствените линии за двигатели на Tesla в Пало Алто, като работеше в прословутата импровизирана "палаткова" фабрика на Илон Мъск извън главния завод на компанията във Фремонт. Принципите на проектиране и дори персоналът в този завод за дронове се припокриват с тези на по-динамичната част от автомобилния сектор: около 80 процента от работниците в тази фабрика преди това са били заети в производството на автомобилни части.

Фиксацията върху ефективността на линията на VW или BMW е насложена с параноята,

която е характерна за оръжейната индустрия на 21-ви век. Всеки предмет, чак до най-малкия динамометричен ключ, носи QR код, който трябва да се сканира рутинно, за да може компанията да локализира точно източника на всякаква повреда или саботаж.

Както в Украйна, сглобяването е умишлено направено толкова просто, че почти всеки би могъл да го направи след няколко дни обучение в мирно време или само след два часа минимален ускорен курс във военна ситуация. Работейки на две смени на ден, персоналът отнема около три часа и половина за производството на всеки дрон, произвеждайки около 3000 на месец.

Наскоро германското министерство на отбраната се ангажира да похарчи най-малко 269 млн. евро (312 млн. лири) за HX-2, като сумата потенциално може да достигне 1,5 млрд. евро. Смята се, че то се готви да натрупа запас от над 10 000 дрона. Helsing, която има значително присъствие и в Лондон и Плимут, е в напреднал етап на търсене на място за подобна подземна фабрика за дронове във Великобритания, с надеждата, че и Великобритания ще направи поръчка.

Британската армия, чиято доктрина зависи в голяма степен от възможно най-бързото и ефективно откриване и поразяване на цели зад вражеските линии, се е ангажирала да изразходва около 40 процента от бюджета си за доставки за сравнително евтини и "изхабяеми" безпилотни системи, като ударни дронове от типа HX-2.

Генерал сър Ник Картър, който беше началник на щаба на отбраната от 2018 до 2021 г. и сега е съветник на Хелсинг, каза, че резултатите от военните игри винаги трябва да се разглеждат с предпазливост. Този има своите ограничения. На първо място, той не взема предвид линията от укрепления, която Литва изгражда по границите си с Беларус и Русия. Нито пък отчита възможността НАТО да е забелязало струпването на руски войски достатъчно рано, за да координира по-решителна реакция, включваща поне въздушна подкрепа от скандинавските страни или наземни интервенции от съседните Естония, Латвия или Полша. И все пак измеримото увеличение на руските жертви изглежда е точно това, което имат предвид наследниците на Картър, когато говорят за амбицията си да удвоят "смъртоносността" на армията до края на следващата година с помощта на "интелигентна мрежа за насочване", задвижвана от изкуствен интелект.