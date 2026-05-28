Нов страх в Украйна: може ли Русия да ескалира атаките още повече

Първо дойде балистичен ракетен удар по Киев в началото на този месец, който отне живота на 24 души, включително три деца. След това, в неделя, Русия предприе една от най-тежките ракетни и дрон атаки от началото на войната срещу града, столицата на Украйна. След това Москва заплаши с по-нататъшни "продължителни удари" по Киев, включително по "центрове за вземане на решения", и призова дипломатите и другите чужденци да напуснат страната. Русия има достатъчно причини да бъде в войнствено настроение. Според анализатори Кремъл се стреми да покаже сила и способност за ескалация, тъй като е в патова ситуация както на фронта, така и на преговорната маса, пише NYT. Предупрежденията за продължаващи удари по Киев следваха една последователна тема за Русия: че нейната армия все още не е разгърнала пълната си мощ, но е готова да го направи, ако се почувства провокирана от Украйна - много по-малката страна, която е нахлула и продължава да атакува всеки ден. Тази седмица руското външно министерство заяви, че търпението на страната най-накрая е "изчерпано".

Причината за гнева ѝ, според Русия, беше украински удар с дрон в края на миналата седмица срещу студентско общежитие в контролирания от Русия регион Луганск в източна Украйна. Русия заяви, че 21 студенти са загинали при удара, който тя нарече умишлен. Украинското правителство определи твърдението като дезинформация, но украински медии идентифицираха цивилни жертви, включително студенти.

Кремъл се възползва от удара точно в момент, когато загуби инерция във войната. Разпространението на дрон технологията направи придвижването на бойното поле все по-бавно и скъпо. Докато май обикновено е месецът, в който Русия започва голяма офанзива, този месец напредъкът ѝ е минимален. Русия е на път да отбележи най-лошия си месец по отношение на териториални придобивки от над година насам, според DeepState, украинска група, която следи фронтовите линии. Това забавяне повдигна въпроси дали Русия, въпреки заплахите си, вече е направила всичко, което може с конвенционални оръжия.

"Военното предимство, което Русия поддържаше през последните няколко години, вероятно започва постепенно да намалява", каза Татяна Становая, старши изследовател в Карнеги Русия-Евразия Център. "И в тази връзка възниква един дискурс: не е ли време да повишим нивото на ескалация?"

Целта на Русия, която разполага с ядрено оръжие, добави тя, е да "създаде психологически натиск върху цялата елита, върху обществото" в Украйна. Москва също е почувствала натиск, тъй като администрацията на Тръмп, зает с войната в Иран, е загубила интерес към посредничеството в конфликта в Украйна - дипломатически процес, който на моменти е бил в полза на Русия и който в края на февруари изпадна в дълбок застой.

Заплахите на Москва за атаки срещу Киев, според анализатори, са били отчасти предупреждение за това докъде може да стигне Русия, ако САЩ не се включат отново. Сред руския народ зациклилата дипломация и минималните постижения на фронта допринесоха за умората от това, което все повече се възприема като безплоден конфликт без край. От украинска страна, където заплахите за ескалация от страна на Русия вече са нещо познато, настроението остава предизвикателно, точно както позицията на Украйна във войната се засили през последните седмици.

В Киев предупрежденията бяха широко тълкувани като тактика за сплашване, целяща да привлече отново вниманието на света,

отвлечен от войната в Близкия изток. Конференция с участието на десетки европейски официални лица се състоя както беше планирано във вторник, въпреки продължаващите руски заплахи. Кафенетата отвориха отново след като бяха повредени при неделните удари, които отнеха живота на трима души и покриха кварталите с дим и отломки. Жителите си помагаха взаимно да заковат прозорците си. Европейските страни се обединиха в подкрепа на Украйна. Няколко от тях, включително Полша и Германия, извикаха руски дипломати във връзка с заплахите срещу чужденци. Европейските официални лица настояха, че ще останат в Киев.

"Русия иска страх. Паника. Изолация на Украйна. Това няма да проработи", написа във Facebook Катарина Матернова, посланикът на Европейския съюз в Киев. Тя добави: "Заплахите срещу дипломати и международни организации не са знак за сила. Те са знак за отчаяние."

Украинският президент Володимир Зеленски демонстрира нова увереност, след като украинските въоръжени сили нанесоха поредица от удари по руската нефтена инфраструктура и задържаха руските сили на фронтовите линии. Зеленски спечели точки пред украинската общественост, когато руският президент Владимир Путин призова Украйна за примирие по време на ежегодния парад по случай Деня на победата в Москва. Украинският лидер се подигра на Путин, като подписа официален указ, в който се казва, че Киев ще му "разреши" да организира парада.

Друг положителен момент за Зеленски беше отстраняването от властта на Виктор Орбан, русофилският министър-председател на Унгария, който беше най-голямото препятствие пред европейското единство в подкрепа на Украйна. Европейските партньори на Украйна, които одобриха заем от 106 милиарда долара за страната миналия месец, настояха, че няма да се поддадат на руските опити да ги превърнат в неутрални посредници във войната. Все пак, дори при публичната съпротива на Украйна срещу Русия, страховете от поредна вълна на мащабни разрушения в Киев са осезаеми.

Руските обстрели подновиха опасенията, че Киев може да изчерпи запасите си от прехващачи на балистични ракети, които са в още по-ограничено количество от обичайното заради войната в Иран. Зеленски изпрати писма до президента Тръмп и до Конгреса тази седмица, в които моли за повече оръжия за противовъздушна отбрана, съобщи пред журналисти в сряда Дмитро Литвин, говорител на Зеленски.

След като Русия удари Киев с интензивен обстрел в неделя, включващ и рядката ракета "Орешник" със среден обсег и ядрена способност, цивилни граждани, които обикновено игнорират алармите, си опаковаха аварийни чанти и направиха планове за укритие в случай на нов удар. В очевиден опит да отклони вниманието на Вашингтон обратно към конфликта, руският външен министър Сергей Лавров се обади на държавния секретар Марко Рубио в понеделник, за да го предупреди за възможността от по-нататъшни атаки срещу Киев. Според официален руски отчет за разговора Лавров изрази съжаление за това, което той нарече усилия на Украйна и нейните европейски съюзници да подкопаят споразуменията, постигнати между Москва и Вашингтон по време на срещата на върха миналата година в Аляска. Тези споразумения никога не са били разкривани, но се смята, че включват изискване Украйна да се оттегли от източния регион Донбас.

Във вторник, след разговора, Рубио заяви:

"Опасността при всички тези войни, които продължават и се разрастват, е, че винаги съществува заплахата от ескалация, от разрастване в нещо ново."

Миналата седмица Рубио заяви на пресконференция, че не се водят "продуктивни" преговори и че "през последните няколко месеца просто усещахме, че не се постига голям напредък".

Той добави, че САЩ ще помогнат, където могат. Според Иля Гращенков, политически анализатор в Москва, руската реторика е насочена отчасти към вътрешната аудитория. След украинските удари срещу цели в Русия и в контролираните от Русия територии, той заяви, че "властите трябва да покажат, че отговорът няма да бъде символичен, а твърд и систематичен".