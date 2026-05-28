Николета Тодорова: Етнизирането на случая в Кърджали е риск за националната сигурност

Ново напрежение в политиката и нови съмнения за зависимости и влияние във властта отново изведоха на преден план темите за незаконното строителство, съдебната реформа и работата на институциите.

В студиото на "Денят ON AIR" депутатът от "Прогресивна България" Николета Тодорова коментира няколко от най-актуалните политически теми.

"Без протекция такъв комплекс няма как да се появи"

По повод случая с незаконния комплекс край Варна, където бяха установени 104 сгради без необходимите разрешителни, Тодорова заяви, че подобен мащабен проект не би могъл да бъде реализиран без сериозна подкрепа.

"Невъзможно е на такава територия да се изградят толкова много сгради, без да има някаква протекция. Това не е сграда, не е къща - това е цял комплекс. Няма как без някаква подкрепа да бъде изградено нещо подобно", каза тя.

По думите ѝ става въпрос за протекция на национално ниво.

Тодорова посочи още, че липсата на навременна реакция от страна на институциите е отражение на беззаконието, което според нея е съществувало до последните избори.

Тя уточни, че на този етап разследващият доклад по случая не е бил официално представен на народните представители, но увери, че ще се търси персонална отговорност от всички, които са допуснали строителството.

Като адвокат Тодорова обясни, че хората, закупили имоти там, най-вероятно разполагат само с предварителни договори, тъй като без строителни книжа не може да бъде финализирана сделка.

Арестът на кмета на Кърджали

Депутатът коментира и обвиненията за полицейско насилие при отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Емин Мюмюн.

Според нея от разпространените видеоклипове не се вижда полицейските служители да са превишили правомощията си.

"Ако този проблем бъде поставен на етническо ниво, би бил дори заплаха за националната сигурност, така че трябва много да се внимава с подобни определения", заяви Тодорова пред Bulgaria ON AIR.

Край на парламентарното "шиканиране"

По отношение на новите правила за работа в парламента тя защити промените, като заяви, че целта им е да повишат ефективността на работата на Народното събрание.

Тодорова разкритикува практиката определени парламентарни групи да удължават изкуствено дебатите чрез процедурни хватки и поредица от реплики между съмишленици.

Според нея това представлява "шиканиране и бавене на процеса".

Тя беше категорична, че парламентарният контрол в петък няма да бъде ограничаван.

Нови правила за ВСС и съдебната реформа

Като положителен сигнал Тодорова определи единодушното приемане на трите законопроекта за съдебната власт.

По думите ѝ това показва наличие на ясна визия за реформа в системата.

Тя обясни, че "Прогресивна България" предлага лица, които през последните седем години са заемали постовете главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС, да не могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

"Лице, което е упражнявало такава длъжност с концентрирана институционална власт в съдебната система, не трябва да има отражение в кадровия орган", заяви Тодорова.

Според нея подобни фигури разполагат с достатъчно натрупано влияние и тежест в системата.

Предлага се и ограничение за временно изпълняващите длъжността на т.нар. "трима големи" в съдебната власт, като техният мандат да не може да надвишава шест месеца.

В края на разговора Тодорова коментира и случая с европейския прокурор Теодора Георгиева.

По думите ѝ към момента компетентните институции трябва да свършат работата си по разследването, а евентуално изслушване може да бъде проведено на по-късен етап.