Емил Георгиев: Правосъдието в България все още е избирателно

Организацията "Правосъдие за всеки" не би носила това име, ако правосъдието в България беше напълно безпристрастно. Това заяви адвокат Емил Георгиев от гражданската инициатива в предаването "Денят ON AIR".

По думите му в наказателното, гражданското и административното правораздаване често се наблюдават ситуации, при които качеството на страните по даден спор влияе върху развитието на процеса.

"Правосъдието е избирателно в България и това е едно от нещата, които трябва да се преодолеят във времето", подчерта Георгиев.

Казусът с незаконния комплекс край Варна

Адвокатът коментира и случая с незаконния комплекс край Варна, който през последните дни предизвика сериозен обществен и политически отзвук.

Според него предстоят проверки и разследвания, но ключовият въпрос е как ще приключат те.

"Радев трябва да е добре запознат с практиката на ДАНС. Той каза, че е поискал справка, както и че няма такъв друг случай, при който е издадена принудителна административна мярка за експулсиране, т.е. извеждане от страната", заяви Георгиев.

По думите му там, където има прокурорски чадър, обикновено има и политически.

Юристът подчерта, че тепърва трябва да бъде проследен пътят на парите и произходът на инвестициите.

"Това ще бъде възможно в сериозно разследване - ако е необходимо, ще трябва да се ползва и външна помощ. Всеизвестно е, че няма големи успехи нашата прокуратура по дела, които са с по-сложни финансови схеми, пране на пари и т.н.", коментира той.

Съдебната реформа е дългосрочна цел

Според Георгиев постигането на безпристрастно правосъдие е процес, който ще отнеме време.

"Не е ясно дали се намираме в началото. Много дълго време обществото тъпчеше на едно място", каза той.

По думите му в момента се дават сериозни заявки за започване на реформа, която трябва да премине през избора на нов Висш съдебен съвет, а след това и през избора на главен прокурор и председател на Върховния административен съд.

"Трябва да бъде възстановен конституционният правопорядък", заяви Георгиев.

Очакванията за случая "Сарафов"

Адвокатът коментира и казуса с Борислав Сарафов.

Той заяви, че не очаква Прокурорската колегия да промени позицията си по въпроса за евентуално производство срещу него.

Вместо това Георгиев изрази надежда, че Върховният административен съд ще разгледа сериозно жалбата, подадена от министъра на правосъдието Николай Найденов.

"Ако приеме, че доводите са достатъчно добри, да отмени отказа на Прокурорската колегия и да им върне въпроса за по-нататъшно разглеждане", заяви той пред Bulgaria ON AIR.