Цветелина Пенкова за Лукойл: Държавата трябваше да вземе решение за по-малко от месец

Има сериозно напрежение, което се наблюдава в доста страни членки на ЕС по отношение на бюджета за 2026 година, заяви евродепутатът от С&Д/БСП Цветелина Пенкова отговори на въпрос на Милена Милотинова поставя ли изтеглянето на проектобюджета ни въпросителни за влизането на България в Еврозоната. Тя коментира темата в студиото на "Брюксел 1" в Страсбург.

"За жалост, средствата са ограничени, а разходите се увеличават и поради тази причина на всяка държава се налага да взима съответните мерки", сподели евродепутатът пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ ситуацията у нас не е прецедент, но е нужен по-активен диалог и достъпна информация за гражданите и бизнеса.

За американските санкции над "Лукойл" и дерогацията, договорена от България, Пенкова посочи: "Държавата трябваше буквално да вземе решение в рамките на по-малко от месец, за да се гарантира бъдещата работа на рафинерията в Бургас. Считам, че те бяха взети абсолютно навременно, предизвикаха доста сериозен политически и обществен дебат. В крайна сметка приложихме модел, който се прилага в доста други държави".

Тя бе категорична, че в тези разговори е добре да излезем от призмата, че държавата е лош стопанин.

"Това е твърдение, с което аз съм абсолютно несъгласна. Когато говорим за обекти от стратегическа сигурност, за енергийна сигурност на регион или държава, има много примери по света, които показват, че държавата може би е най-отговорният и най-добрият стопанин в такива ситуации", заключи Пенкова.

Целия разговор гледайте във видеото