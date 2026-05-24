Сграда, в която Зеленски има апартамент, е пострадала при руските удари над Киев

Щетите са от паднали отломки

24.05.2026 | 21:52 ч.
Снимка: БГНЕС

Повредена от експлозиите снощи е сградата в Киев, в която се помещават апартаменти, принадлежащи на Володимир Зеленски и неговия приятел корупционер Тимур Миндич, наричан портфейлът на Зеленски, твърди вестник "Украинска правда".

Сградата на ул. "Грушевски" 9а в Киев, където се намират апартаментите на президента Володимир Зеленски и санкционирания бизнесмен Тимур Миндич, е претърпяла щети по време на нощната атака.

Според предварителни данни снимките показват дупка в сградата и избити прозорци. Съобщава се също, че това се е случило поради падащи отломки от свалени въздушни цели.

Съседният бизнес център "Съммит" също е пострадал.

В нощта на 24 май Русия предприе масирана координиран удар, използвайки, според ВВС, 90 ракети и 600 дрона от различни видове, сред които е и "Орешник".

Последици и следващи стъпки

Щети са регистрирани не само в жилищната част на сградата, но и в близките инфраструктурни съоръжения. Силите на гражданската защита и спасителите са на място, за да оценят мащаба на разрушенията, да гарантират безопасността на жителите и да определят необходимия обем на възстановителните работи.

Извършват се допълнителни проверки на причините за щетите и конкретната посока на удара, за да се информира своевременно населението и да се сведат до минимум рисковете за близките сгради.

Тагове:

сграда щети руски атаки Володимир Зеленски Украйна Войната в Украйна
