Терзиев: Хората на София, сме свързани с Витоша

Обновяване на около 700 метра от пътя към ски писта "Лалето" и ремонт на 600 метра от достъпа до влека на "Ветровала". Това отчете столичният кмет Васил Терзиев с пост във фейсбук. Той разказва как като дете се е учил да кара ски на Витоша и за него е важно планината да е достъпна и за сегашните деца. Затова тази есен от Столичната община възложили текущи ремонти на ключови пътни артерии там.

Ето пълния пост на Терзиев:

Когато бях дете, Витоша беше място, където се учехме да караме ски, падахме, ставахме и растяхме. Място, което ни учеше на свобода. И всеки път, когато се кача горе, си давам сметка колко важно е това да остане достъпно - и за нашите деца. Затова ми беше болезнено да виждам как години наред достъпът до планината беше оставен да се руши - кръпка върху кръпка, без истинска грижа и отговорност.

А ние, хората на София, сме свързани с Витоша. Тя е нашето място за спорт, за разходка, за въздух, за бягство от шума. И когато пътищата са разбити, когато достъпът е труден, това не е просто неудобство - то отнема нещо от живота ни като софиянци.

Общината почти няма собственост в Природния парк, но въпреки това не можем да стоим безучастни. Искам да благодаря на всички, които през годините търпеливо изтърпяваха неудобствата, защото любовта към планината винаги е била по-силна.

Точно затова тази есен възложихме текущи ремонти на ключови пътни артерии. За да направим достъпа малко по-лесен още сега - докато работим за голямата визия за възстановяване на планината.