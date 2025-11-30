IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Божанов: Очакваме предстоящият протест в понеделник да бъде по-голям

Младите ще трябва да плащат заемите, които сега теглим, на мнение е той

30.11.2025 | 18:19 ч. 3
Снимка: БГНЕС

"На площада нямаше нито един възглас срещу влизането ни в еврозоната, нямаше нито един човек, на когото това да му е водещият елемент. Проблемът, който те създават е, че младите хора, които бяха на площада, ще трябва да връщат дълговете, които те сега теглят, за да напълнят гушата на Пеевски."

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов бе специален гост в "Седмицата на Дарик" и коментира протестите срещу правителството и срещу опита да се приеме в почивката на пленарното заседание силно критикувания бюджет за следващата година.

"Очакваме предстоящият протест в понеделник да бъде по-голям, защото вече повече хора са заявили участие. Хората са изкарани от нещо, което е наглостта на управляващите, на Пеевски и на Борисов."

"Те наистина не възнамеряват фактически да оттеглят бюджета. Възнамеряват да направят предложения между първо и второ четене. Предложения, с които леко да го модифицират, което изобщо не е това, което ние сме идентифицирали като проблем."

Божидар Божанов Демокранична България бюджет протест
