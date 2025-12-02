В столичния район "Витоша" подменят 5400 осветителни тела

Район "Витоша" започва пълна модернизация на уличното осветление чрез подмяна на 5400 осветителни тела с нови LED осветители, съобщиха от Столичната община (СО).

Дейностите се реализират чрез ЕСКО договор, който позволява внедряване на съвременни технологични решения без предварително финансово натоварване за района и с гаранция за качеството на изпълнението.

От Общината посочват, че модернизацията обхваща цялата осветителна мрежа на района, включително основни булеварди и улици, междублокови пространства и локални улички, големи квартални алеи, паркове, алеи и пешеходни маршрути, както и райони с интензивно движение на пешеходци и автомобили.

Новите LED тела предоставят по-равномерна осветеност, по-висока видимост и безопасност, по-добро цветопредаване, намаляване на светлинното замърсяване и отблясъците и по-дълъг експлоатационен живот с по-ниски разходи за поддръжка.

Проектът е структуриран така, че да осигури максимално качество още в първия ден на въвеждане в експлоатация, посочват още от СО.

Той включва пълна техническа проверка на мрежата, стандартизирано тестване на осветителните тела, мониторинг на качеството и нивата на осветеност, ясен график на дейностите и координация с жителите на отделните квартали и стриктен контрол върху монтажа и параметрите на всяко поставено тяло.

Подмяната на осветителните тела е част от по-широка програма на района за подобряване на публичните пространства, обновяване на инфраструктурата и въвеждане на съвременни, по-ефективни решения в управлението, се посочва в съобщението.

В края на септември Столичната община започна изпълнението на проект за модернизация на уличното осветление, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. В рамките на проекта ще бъдат демонтирани 5524 стари осветителни тела и подменени с нови LED осветители с възможност за димиране и дистанционно управление в 14 района в столицата.