Отново откриха уран в питейната вода в села около Първомай и Раковски

Регионалната здравна инспекция в Пловдив установи завишени норми на уран в питейната вода на Първомай и на две села от общината - Градина и Крушево.

По-високи стойности на уран са засечени и при взетите проби от водата в село Болярино, община Раковски.

От РЗИ казаха водата в тези населени места да не се използва за питейни цели и за приготвяне на храна, но може да се използва за хигиенни цели. Забраната за използване на вода за питейни нужди в тези две зони за водоснабдяване е била отменена на 4 ноември и сега отново се налага такава заради резултатите от новите анализи на водата. Направените до момента проучвания показват, че съдържанието на уран в тези зони е с естествен произход.

Ограниченията ще са в сила до получаването на лабораторни резултати, съответстващи на изискванията за качеството на водата.