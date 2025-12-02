IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Отново откриха уран в питейната вода в села около Първомай и Раковски

Водата да не се използва за питейни цели и за храна

02.12.2025 | 05:30 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Регионалната здравна инспекция в Пловдив установи завишени норми на уран в питейната вода на Първомай и на две села от общината - Градина и Крушево.

По-високи стойности на уран са засечени и при взетите проби от водата в село Болярино, община Раковски.

От РЗИ казаха водата в тези населени места да не се използва за питейни цели и за приготвяне на храна, но може да се използва за хигиенни цели. Забраната за използване на вода за питейни нужди в тези две зони за водоснабдяване е била отменена на 4 ноември и сега отново се налага такава заради резултатите от новите анализи на водата. Направените до момента проучвания показват, че съдържанието на уран в тези зони е с естествен произход.

Ограниченията ще са в сила до получаването на лабораторни резултати, съответстващи на изискванията за качеството на водата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

вода уран Първомай
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem