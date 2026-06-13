Звездата от Marvel Елизабет Олсън е бременна (СНИМКИ)

Елизабет Олсън очаква първото си дете от съпруга си Роби Арнет.

37-годишната актриса, позната най-вече с ролята си на Уанда Максимоф в "УандаВижън" ("WandaVision") и филмите на Marvel, беше снимана тази седмица в Лос Анджелис с видимо наедряло коремче.

Олсън е била забелязана на обяд в ресторант "All Time", облечена в бяла риза с копчета, оставена разкопчана в долната част. На кадрите бъдещата майка държи ръка върху корема си, пише People.

Връзка далеч от шумотевицата

Олсън и Арнет от години пазят отношенията си далеч от излишна публичност. Двамата са забелязани за първи път заедно през март 2017 г., а през юли 2019 г. стана ясно, че са сгодени. Тогава източник потвърди, че годежът е дошъл след 3 години връзка.

Двойката се ожени без излишна шумотевица малко преди пандемията от COVID-19 през 2020 година. Това стана ясно година по-късно, през юни 2021 г., когато актрисата нарече Арнет свой "съпруг" по време на разговор с Кейли Куоко за поредицата "Actors on Actors" на Variety.

Миналия ноември Олсън разказа пред People, че двамата с Арнет са по-скоро интроверти.

На въпрос как изглежда любимата ѝ среща, актрисата и продуцент отговори: "Зависи в кой град съм. Ако сме в Лос Анджелис, предполагам, че мечтаната ми среща там е да сготвим вечеря вкъщи и да гледаме филм."

А дали Арнет също предпочита вечерите у дома?

"О, да, определено. Трябваше да го довлека тук", каза Олсън през смях.

Сега двамата се подготвят за първото си дете, като засега не са коментирали публично новината.

Marvel я измъкна от сянката на сестрите ѝ

Елизабет Олсън е по-малката сестра на близначките Мери-Кейт и Ашли Олсън, които израснаха пред очите на публиката с "Пълна къща" ("Full House"), а по-късно се наложиха в модата. Самата Елизабет обаче изгради напълно отделна актьорска кариера.

Тя пробива в независимата драма "Марта Марси Мей Марлийн" ("Martha Marcy May Marlene"). След това се появява в продукции като "Тихата къща" ("Silent House"), "Убий любимите си: Младите Гинзбърг, Бъроуз и Керуак" ("Kill Your Darlings"), "Олдбой" ("Oldboy"), "Страхотни момичета" ("Very Good Girls") и "Тайната" ("In Secret"). По-късно ролята на Уанда Максимоф в Marvel вселената я превърна в едно от най-разпознаваемите лица на поколението ѝ, а сред по-новите ѝ силни роли е и тази на прелюбодейката и убийца Кенди Монтгомъри в минисериала на НВО "Любов и смърт" ("Love & Death"), както и тази на Джоан във филма "Докато смъртта ни раздели" ("Eternity").