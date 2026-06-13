Антон Кутев: Нашата цел е да извадим държавата от този свръхдефицит

Нашата цел е да извадим държавата от този свръхдефицит. Ако не успеем тази година, трябва да го направим със следващия бюджет. Но целта ни е да вкараме в ред публичните финанси в степен, в която да не задлъжняваме следващите поколения. Това заяви в ефира на "Опорни хора" Антон Кутев - депутат от "Прогресивна България".

По думите му, по-ниските цени са въпрос на пазара, мерките на правителството целят да задържат цените на сегашния етап.

"Мерките целят да изсветлят веригата на доставки и по този начин да видим къде са големите надценки. Не искаме да влияем. За да свалиш цените, има няколко пътя - единият от тях е намаляване на данъците, друг път е таван на цените или на надценките - всички тези неща са опитвани в ЕС, както и тези, които правим с проследимостта на цените. Методът, който ние сега избираме, е най-пазарният. Не искаме да слагаме тавани на цените или надценките, опитваме се да го направим, контролирайки пазарния механизъм. С тази система изсветляваме пътя на стоката от производителя до крайния потребител и цената - виждаме къде има големи надценки и когато системата намери големите надценки, изпращаме до всички контролни органи сигнали", разкри Кутев пред Bulgaria ON AIR.

Антон Кутев добави още, че „лепенето на етикети е доста вредно за всички.

Хората гласуваха за нас, защото нямаме минало.” "Темата за това дали един кадър е на ГЕРБ, или на БСП е една, а темата за това дали този кадър е годен да свърши някаква работа е съвсем друга и аз държа да ги разграничим. Ние сме нова партия и това обвинение, че те били кадри на ГЕРБ, а тоя бил човек на Пеевски и т.н. - назначаваш толкова много хора на различни области.", посочи още Кутев.

По повод оръжието за Украйна, той отбеляза, че темата има две страни - дали ние ще даряваме всичко, което имаме като оръжие, и дали Украйна ще купува оръжие.

"Тя ще купува оръжие от цял свят. Безспорно е, че Българският военно-промишлен комплекс работи, той произвежда оръжия... Решението, което излъчи правителството, е, че ние от въоръжението на българската армия няма да даваме на Украйна. Вече как ще продават нашите търговци е друг въпрос, както и какво ще се случи след това с това оръжие. За първи път имаме ясно решение, че от нашето оръжие няма да се дава на Украйна", каза Кутев.