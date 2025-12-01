И Божинов на протест: Усетих напрежението, гнева, надеждата

И бившият футболен национал Валери Божинов се включи в протеста в Триагълника на властта тази вечер. Нападателят, играл в Ювентус, Фиорентина и Манчестър сити публикува снимка от протеста, където е заедно с бившия футболист на Левски, Локо Пловдив и Берое Пламен Крумов.

“Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение”, написа Божитов.

"Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по- добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих. Заедно можем да постигнем всичко нека бъдем единни за едно обща цел -за по-добра България силни като един юмрук. България е над всичко и всички", написа Валери Божинов.