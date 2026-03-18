Предадоха на съд обвиняемия за убийството на 18-годишната Магдалена от Хасково

Окръжна прокуратура-Хасково внесе обвинителен акт спрямо 18 годишен младеж, обвинен в убийството на 18-годишна девойка в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Иван Костов е предаден на съд за случая от 26 април миналата година, когато според обвинението умишлено е умъртвил 18-годишната Магдалена Русева. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, като макар и непълнолетен към момента на деянието, предпологаемият извършител е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Двамата младежи са се познавали и били ученици в едно и също училище, както и известно време работили като сервитьори в заведение. Поддържали приятелски отношения. На 26 април 2025 г., късно вечерта, в Хасково Костов успял да убеди момичето да му гостува в къща на негов близък, който призори си тръгнал и двамата останали сами. Тогава между тях настъпил личен конфликт, при който тийейдъжърт нападнал жертвата, съборил я на пода, взел текстилна връзка и затегнал примката около врата й. Пострадалата починала от задушаване, установи съдебно-медицинската експертиза.

За да заличи следите си, Костов изхвърлил дрехите на убитата в контейнер за боклук, а тялото ѝ поставил в бидон, който избутал в продължение на половин километър и го оставил в необитаема къща.

По делото са извършени множество действия по разследването. Обвиняемият е с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“ от 2 май 2025 г. и се намира в затвора.