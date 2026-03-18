Израел: Иранският министър на разузнаването е убит тази нощ

Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че иранският министър на разузнаването и сигурността Есмаил Хатиб е бил „ликвидиран“ при въздушен удар през нощта, предаде Ройтерс.

Засега няма потвърждение от страна на Иран.

Кац заяви, че той и израелският премиер Бенямин Нетаняху са упълномощили въоръжените сили да убиват всеки висш ирански служител, който е обявен за мишена, без да е необходимо допълнително одобрение.

Свързани статии Иран потвърди: Али Лариджани загина като мъченик

Израелският министър предупреди, че днес се очакват "значителни изненади на всички фронтове", без да уточни подробности, отбелязва Асошиейтед прес.

(БТА)