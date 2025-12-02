Бившият шеф на полицията ген. Василев: МВР изтърва нещата, през КПП-тата влизаха с гаечни ключове

Бившият шеф на "Националната полиция" Васил Василев разкритикува бездействието на МВР по време на провокациите след протеста на 1 декември в центъра на София.

"Полицията изтърва нещата" въпреки предварителната информация за готвени ексцесии, каза Василев по бТВ.

"МВР не можеше да ги спре. През КПП-тата тези хора влязоха с гаечни ключове. Много (полицейски) сили бяха докарани от провинцията. Те не са подготвени, не познават контингента. Ако си докарал 20 полицаи от Пещера в София, те не познават хората", каза Васил Василев пред bTV.

Според него участниците в провокациите на бул. "Дондуков" са хора, на които "единственият враг им е полицията".

"Не мога да кажа, че всички са футболни агитки - това са хора, които не признават закона. И ние си ги отгледахме, не някой друг", каза той. Василев не отрече и че въпросните маскирани мъже са мотивирани не само от омраза, а и от тартори, които плащат за насилието.

Василев разкри и няколко задължителни действия на полицията.

Още преди протеста МВР е трябвало да проведе срещи и "профилактика" с организаторите на агитките, след като има оперативна информация за подготовка на напрежение.

По време на протеста комуникационният център на МВР трябва да следи къде и как нараства напрежението, при което да насочи мобилна група за незабавно пресичане и разпръскване на агитките.

Според него МВР е демонстрирало, че "няма мобилност" и вместо това чака провокаторите сами да спрат да хвърлят камъни: "Това няма да стане".

"Тези хора нямат респект към държавата. Показали са го. Но и държавата не показва как ги наказва", каза още Васил Василев. /