Напрежението в НС е знак за задълбочаващ се проблем с доверието към законодателния процес

Дискусията около новите правила в парламента, работата на институциите и състоянието на политическата система продължава да предизвиква остри реакции сред експерти и обществени фигури.

Според анализатори напрежението е знак за задълбочаващ се проблем с доверието към законодателния процес и институционалния ред в страната.

"PR пропаганда" или опит за реформа на парламента

"Истината е, че тези хора изглеждат така, че имат план, но като се вслушаш, разбираш, че го удрят на PR пропаганда. Имат устременост да сложат ред в българския парламент. Целият вой срещу правилника им е основание дотолкова, доколкото предишните 20 години парламентът е използван главно за пропаганда. Новите правила слагат някаква пречка на тази пропаганда", коментира PR експертът Диана Дамянова в предаването "Денят ON AIR".

Финансистът Левон Хампарцумян каза, че дори и някой да злоупотребява с нещо, това не означава, че правото му да поиска информация от институциите трябва да се отнема.

Той отбеляза и че площадните протести само дават индикация на проблеми, но не и решение, като подчерта, че решението идва по институционални начини.

Доверие в законодателния процес и икономически мерки

Независимият общински съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова заяви пред Bulgaria ON AIR, че доверието в законодателния процес е ниско.

Тя открои, че с тези закони няма да се постигне намаляване на цените, което не означава, че те няма да се приемат.

"Опитват се да ограничат злоупотребите на големите вериги върху българските производители", поясни независимият общински съветник.

Ролята на комисиите и институциите

Адвокат Димитър Марковски изрази мнение, че комисиите не произвеждат нищо, което може да донесе краен резултат и ефект.

"Мястото за изява не е където може да се изпълняват особено ораторски възможности, най-добре е да се даде в ръцете на разследващите", допълни адвокатът.

Дамянова отбеляза, че съществува огромен недостиг на справедливост.

Тя призова да се сложи ред в "зоологическата градина", защото "този зоопарк не може да продължава повече така", говорейки за парламента.

Институционална ерозия и политизация на процесите

По думите на Хампарцумян институционалната наредба на държавата е разрушавана системно и когато имаме такива ситуации, "всеки канал за получаване на информация от обществото е добре дошъл".

Според него процесите в правосъдната система са се политизирали, но "това са процеси, текли много отпреди това".

Случаят "Пепи Еврото" и състоянието на институциите

Хампарцумян заяви, че за Пепи Еврото няма образувано наказателно дело, което да проверява корупционни престъпления.

"Институциите са прогнили и работят в частна полза, а трябва да работят в обществена полза", каза финансистът.

Марковски коментира закриването и откриването на КПК и определи това като неефективно. Според него с корупцията може да се борим с всички институции, които са ни налични към момента.

Григорова отчете колебливи действия в парламента, но коментира, че "справедливата цена" е едно пожелание - "нищо повече", и не е "никакво посегателство".

"Това е една стойност за това какво е нормално в една изключително изкривена пазарна среда", добави независимият общински съветник.