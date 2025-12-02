Волтова дъга уби 36-годишен мъж в локомотивното депо в Дупница

36-годишен мъж е загинал при трудова злополука в локомотивното депо в Дупница, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Кюстендил.

Инцидентът е станал, когато работникът, нает от външна фирма за ремонтни дейности, се е качил на покрива на вагон, но в този момент бил поразен от волтова дъга от електропреносната мрежа.

Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница е изнесъл тялото от мястото на произшествието.

Работата по изясняване на трагичния инцидент продължава.