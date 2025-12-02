IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Волтова дъга уби 36-годишен мъж в локомотивното депо в Дупница

Работникът се е качил на покрива на вагон

02.12.2025 | 13:08 ч. 0
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

36-годишен мъж е загинал при трудова злополука в локомотивното депо в Дупница, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Кюстендил.

Инцидентът е станал, когато работникът, нает от външна фирма за ремонтни дейности, се е качил на покрива на вагон, но в този момент бил поразен от волтова дъга от електропреносната мрежа.

Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница е изнесъл тялото от мястото на произшествието. 

Работата по изясняване на трагичния инцидент продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дупница Волтова дъга трудова злополука ОДМВР-Кюстендил
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem