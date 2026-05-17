Задълбочаване на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан обсъдиха Йотова с Алиев

Разширяването на сътрудничеството в енергийната сфера между България и Азербайджан беше основна тема на разговора в Баку между държавния глава Илияна Йотова и азербайджанския президент Илхам Алиев. Йотова е в Баку за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум, съобщиха от прессекретариата на президента.

Държавният глава заяви амбицията на България да увеличи количествата на доставки на газ от Азербайджан за Европа през нашата страна през междусистемната газова връзка Гърция – България, посочиха от прессекретариата.

Йотова и Алиев коментираха развитието на предложената преди време от президента Румен Радев (2017-2026 г.) инициатива „Solidarity ring“ за удвояване на износа на газ от Азербайджан за Европейския съюз след подписания Меморандум за сътрудничество между пет оператора на газопреносни системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Обсъден беше и потенциалът на втори енергиен коридор за пренос на зелена енергия по суша между Азербайджан, Грузия, Турция и България, обясниха от президентството.

Йотова подчерта значението на азербайджанските енергийни инвестиции, реализирани съвместно с български компании. „Това са необходими и сигурни инвестиции в днешния свят, раздиран от конфликти и несигурност“, заяви българският президент.

Образователните и културните връзки между България и Азербайджан също бяха сред темите на разговора. В делегацията, водена от президента Йотова в Баку, е и кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов. Той подчерта приноса на Азербайджан за реставрацията на историческия комплекс „Трапезица“. Панов изрази надежда пред президента Илхам Алиев есента да бъде открит във Велико Търново паркът „Шуша“ – проект, който се реализира с азербайджанската страна. Президентът Алиев прие с интерес идеята на кмета Панов в Баку да бъде именуван парк или улица на Велико Търново.

Президентът Илхам Алиев поздрави България, че е постигнала политическа стабилност след изборите и има редовно правителство. Алиев подчерта стратегическото значение на нашата страна, като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна за Европа страна.

Илияна Йотова участва в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум в Баку по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Платформата е създадена през 2001 г. от Организацията на обединените нации, като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки две години в различни държави, се е утвърдил като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие, обясниха от прессекретариата.