Дара: Направихме нещо много голямо за българската музика

Направихме нещо много голямо за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хората, които създават изкуство в България, каза Дара на летище "Васил Левски" при завръщането си от Виена, където спечели 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия".По думите й има много талантливи хора, които имат какво да покажат, но им трябват подкрепа и любов, "за да можем да покорим света".

"Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече и повече внимание", добави Дара. „Българи, вярвайте, че можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати", призова още тя.

Дара изпя пред събралите се посрещачи и хита Bangaranga, с който спечели "Евровизия".

На летището "Васил Левски" певицата беше посрещната от министъра на културата Евтим Милошев, кмета на София Васил Терзиев, Управителния съвет на Българската национална телевизия, множество почитатели. Самолетът, с който се завърна Дара, беше посрещнат на столичното летище и от водни салюти.

"Следващата година се навършват 20 години от влизането на България в Европейския съюз, а DARA ни донесе и домакинство на "Евровизия". Виждам, че вече има наддавания къде точно у нас ще се проведе конкурсът. Благодарим ти, DARA!”, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова от летището в София.

Васил Терзиев, кмет на Столична община: "Нямаме търпение и искаме да благодарим на DARA, че ни създаде работа на нас, като община, на господин Милошев, на Министерски съвет, така че си пожелавам все повече такива амбициозни проекти да има нужда да ги реализираме заедно".

Евтим Милошев министър на културата: "Още тази седмица МС вече има готовност да създаде организация, която да включва всички ведомства и институции, които да бъдат заети с подготовката на песенния конкурс "Евровизия" 2027 в България."

България спечели конкурса за първи път в историята си с песента Bangaranga, изпълнена от Дара. За първи път от 2017 г. насам един изпълнител е фаворит и на публиката, и на журито.

Българската представителка събра 516 точки от журито и зрителския вот и изпревари Израел, който остана втори с 343 точки – най-голямата преднина в историята на конкурса.

Часове преди финала Дара и сценичният екип на песента получиха и наградите „Марсел Безансон“ за най-добро артистично изпълнение.