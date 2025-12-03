IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПСС: Туристите в планините да са с подходяща зимна екипировка

В планините температурите са отрицателни, облачно и мъгливо е

03.12.2025 | 10:02 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Туристите трябва да подхождат с внимание в планините и да са подготвили подходяща зимна екипировка, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините температурите са отрицателни, облачно и мъгливо е, на места с неравномерна снежна покривка. Духа и слаб вятър, допълниха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно облачно и на места в масивите в Западна България ще превали дъжд, над 1700-1800 метра - сняг. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

 

