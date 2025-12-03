Кметът на район „Изгрев“ даде старт на сметосъбирането с фойерверк

Столичният район „Изгрев“, който остана без фирма за сметосъбиране след 30 ноември, даде необичаен старт на кампанията за чистота тази сутрин. Кметът д-р Делян Георгиев запали фойерверк пред боклукчийския камион, окичен с плакат „Изгрев може!“.

Район "Изгрев" е единственият в София, който е осигурил необходимата техника за почистване и снегосъбиране. Досега районът беше обслужван от три камиона, от днес на терен в трите квартала ще излязат пет камиона.

Криза с боклука в район "Изгрев" няма да има, точка! Като кмет, няма да позволя кварталите ни да затънат в отпадъци и то по празниците! Дейността се поема изцяло от районната ни администрация, което ще позволи сметосъбирането и сметоизвозване в "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" да се извършват регулярно, безпроблемно и с нормално темпо. Имаме и предвидено нужното финансиране от “Московска”33, написа във фейсбук Делян Георгиев.

“Изгрев" ще "удържи фронта" спокойно, докато Столична община, която пряко отговаря за чистотата на града, успее да излезе от кризата и да възстанови ритмичността на комуналните услуги.

В тази трудна ситуация, успях на базата на лични контакти и много усилия, да подсигуря дори повече от нужната ни специализирана техника, което граничеше с невъзможното. Корпоративният интерес направи така, че изведнъж от пазара “изчезнаха” камиони, снегорини и т.н., а колеги кметове един по един отказваха съдействие от страх и притеснения, коментира още Делян Георгиев.

Според него в такива моменти, когато обществото е изправено пред сериозни трудности и кризи, на преден план ярко изпъква ползата от адекватно работещи районни администрации и качествата на отделните кметове.

"Доволен съм, че съкварталците ни няма да изпаднат в положението на другите райони, че планът ми за овладяване на кризата работи ефективно и ще дадем нагледен пример за това. В "Изток", "Изгрев"'и "Дианабад" ще преминем през трудностите без напрежение, раздаване на чували, ръкавици, доброволчески акции и затрупани с отпадък квартали, помагайки на София да пренасочи освободения от нас ресурс към останалите засегнати райони. Това е нашият скромен "подарък" за софиянци.

Екипът, който създадох през годините, може и знае как да работи за хората, които са ни гласували на два пъти своето доверие. Вярвам, че днес за пореден път, оправдаваме това доверие. “Изгрев” може", пише в заключение кметът Георгиев.