НС отхвърли проекторешението за провеждането на референдум за лева

110 от народните представители гласуваха “Против”

03.09.2025 | 13:00 ч. Обновена: 03.09.2025 | 13:34 ч. 25
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Народното събрание отхвърли проекторешението на “Възраждане” за произвеждането на национален референдум на тема: “Съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година”.

110 от народните представители гласуваха “Против”, 28 “Въздържал се”, а “За” гласуваха 65. След гласуването “Възраждане” напусна залата.

Лидерът на партията Костадин Костадинов се възмути и отбеляза, че т. нар “антинародно събрание” е нелигитимен и не представлява българския народ. 

"От "Възраждане" не виждаме смисъл да оставаме повече тук в тази зала, която е окупирала, присвоила демокрацията и на практика унищожава бъдещето на България. Мястото ни е сред народа, "Възраждане" отива там”, каза Костадинов.

НС гласуване Възраждане лев евро депутати
България
