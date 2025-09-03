НС отхвърли проекторешението за провеждането на референдум за лева

Народното събрание отхвърли проекторешението на “Възраждане” за произвеждането на национален референдум на тема: “Съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година”.

110 от народните представители гласуваха “Против”, 28 “Въздържал се”, а “За” гласуваха 65. След гласуването “Възраждане” напусна залата.

Лидерът на партията Костадин Костадинов се възмути и отбеляза, че т. нар “антинародно събрание” е нелигитимен и не представлява българския народ.

"От "Възраждане" не виждаме смисъл да оставаме повече тук в тази зала, която е окупирала, присвоила демокрацията и на практика унищожава бъдещето на България. Мястото ни е сред народа, "Възраждане" отива там”, каза Костадинов.