IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната са внесени в парламента

Инициативата е на сдружение "Дойран - 2025"

29.10.2025 | 08:00 ч. 53
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Близо 200 хиляди подписа за референдум с осем въпроса за еврозоната и членството в Европейския съюз са събрали от сдружение "Дойран - 2025".

Обработените близо 150 килограма бланки бяха внесени днес в деловодството на парламента. По закон Народното събрание има три месеца да се произнесе по предложението.

"Внасяме 200 000 подписа. Имаме осем въпроса, три от които касаят изхода от тази ситуация с влизането в еврозоната. Останалите са свързани със закона за прякото участие и искаме да облекчим условията за референдумите, по-малко бройки да се инициира референдум. Също така има въпроси, които защитават плащанията с кеш - това, което направиха Австрия и Унгария.

А също така и известни ограничения по отношение на дигиталните плащания, дигиталното евро. Надявам се януари, февруари да има такъв референдум", коментира Румяна Ченалова, председател на сдружение "Дойран - 2025". /БНР

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дойран 3035 референдум подписи парламент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem