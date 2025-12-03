Граждани се събраха пред Министерския съвет на нов протест

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
03.12.2025 | 19:16 ч. Обновена: 03.12.2025 | 20:37 ч. 40
Снимка: БГНЕС, архив

Граждани се събраха в пространството пред Министерски съвет на протест срещу правителството. Те скандират "Мафия", "Оставка", съобщава БТА.

В района има засилено полицейско присъствие.

Днес, на това място има организирани два протеста – единият е организиран във Фейсбук от Гражданска инициатива „Будители“, а другият – от граждани в сайт, предназначен за протеста в понеделник и за този днес.

В началото част от участниците бяха пред сградата на президентската институция, но впоследствие се събраха с останалите пред Министерския съвет.

Към този час към протестът продължава, като към него се присъединяват още хора. Полицията претърсва тези, които са облечени изцяло в черно и идват на групички. В част от тях бяха открити боксове и бомбички.

Протестиращите направиха опит да спрат движението по бул. "Цар Освободител", но полицията ги върна на тротоара и не им позволи.

Протест тази вечер има в още няколко български града, сред които Благоевград, Пазарджик, Ямбол, Сливен, Шумен, Велико Търново, Монтана, Русе и други.

До леко напрежението между протестиращи и полиция се стигна в Сливен, след като към митинга пред общината се присъедини група маскирани младежи, които започнаха да хвърлят димки и пиратки, предаде БГНЕС.

Ситуацията се изостри допълнително при опит за арест на един от тях. Според очевидци полицай е ударил младежа, което предизвика силно недоволство сред събралото се множество.

Тагове:

протест Министерски съвет
