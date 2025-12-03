Шокиращият нов план на Пекин за инвазия в Тайван

Нови изображения, разпространяващи се в китайските социални медии, разкриват нещо, което изглежда като корабен високоенергиен лазер – идентифициран като LY-1 – монтиран на откритата палуба на цивилен товарен кораб тип ро-ро. Системата е разположена върху тежко превозно средство, приковано към палубата, увенчано с голяма електрооптична кула, в която се намира лазерният емитер, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Ако тези снимки са автентични, те показват как Пекин тихо въоръжава огромния си цивилен флот преди бъдещо нахлуване в Тайван. Лазер, монтиран на търговски кораб, не е новост – това е стратегически предупредителен изстрел. Китайската армия тества дали може да трансформира огромния си търговски флот във въоръжена армада, способна да се пребори с прехода през Тайванския проток.

Години наред западните анализатори настояват, че Военноморските сили на Народноосвободителната армия (НКА) не разполагат с необходимия десант, за да издържат мащабно нападение срещу Тайван. Те посочват ограничения брой специално построени десантни военни кораби на Китай и заключават, че Пекин няма да е готов с години. Това е опасно остаряло предположение. Китай притежава най-големия в света граждански флот от ро-ро кораби, а Пекин вече е сигнализирал , че тези кораби ще бъдат мобилизирани като част от всяка война през пролива.

Сега, с очевидното инсталиране на оръжия с насочена енергия (DEW) с военно предназначение на тези кораби, Китай прави повече от увеличаване на транспортния капацитет. Пекин дава сериозни насоки на своите логистични кораби.

Лазерната система LY-1, представена публично на парада за Деня на победата в Китай през септември 2025 г. в конфигурация на мобилен камион, е проектирана като оръжие за точкова отбрана. Според съобщенията, тя е способна да прехваща дронове, леки самолети, крилати ракети и други въздушни заплахи от близко разстояние.

Китайските военни списания описват системата като „последната линия на защита“ в мрежа за противовъздушна отбрана (ПВО), базирана на кораби. Но монтирането ѝ на спомагателни или граждански кораби сигнализира за доктринална промяна с огромни последици. Пекин възнамерява неговите логистични и транспортни средства да работят под обстрел – и да оцелеят.

Лазери в морето: Новата доктрина за инвазия на Китай

Ракетните ракети DEW предлагат предимства, с които никоя противоракетна отбрана не може да се сравни. Те имат минимална цена на изстрел, могат да бъдат изстрелвани многократно и да се справят с входящите заплахи с почти мигновена скорост. Срещу рояците дронове и евтините прецизни боеприпаси, които Тайван би използвал срещу всеки инвазивен флот, конвой, оборудван с лазери, би могъл драстично да намали уязвимостта на Китай.

Още по-тревожен е офанзивният потенциал. Корабният лазер би могъл да заслепи разузнавателни дронове, да изгори оптични сензори или да наруши мрежите за наблюдение на Тайван, преди първият десантен кораб да достигне брега. В конфликт, където информационното господство и видимостта определят оцеляването, намаляването на способността на Тайван да предвиди настъпващата инвазия може да бъде решаващо.

Остават въпроси относно самите изображения. Те не са официално потвърдени и е възможно сниманата система да е била макет или тестова установка, а не оперативно разгръщане. Лазерните оръжия също така страдат от влошаване на производителността при мъгла, дъжд, морски пръски и влажност – всички от които биха били в изобилие при сценарий на инвазия в Тайван. Движението и вибрациите на цивилен кораб биха могли допълнително да усложнят насочването с тези системи.

И все пак нито едно от тези предупреждения не омаловажава стратегическите последици. Китай притежава системата LY-1 , корабни варианти са били забелязани и преди, а Пекин многократно е демонстрирал готовност да тества нови оръжия по неконвенционални начини. Дори неработещ макет предполага сериозен интерес.

Като минимум, Китай е във Фаза едно от многоетапните си планове за развитие: демонстриране на осъществимостта на граждански кораби, оборудвани с лазери. Ако Пекин премине към Фаза две - успешни изпитания с реални стрелби от товарни и логистични кораби в реални морски условия - заплахата ще ескалира драстично. Способности от Фаза три, при които тези лазери се произвеждат масово и се интегрират в амфибийни и морски транспортни формирования, биха променили фундаментално баланса на силите в Тайванския проток. Военизиран търговски флот - самозащитаващ се, свързан в мрежа и действащ в конвои от глутници редом с военни кораби - би бил кошмарен сценарий за тайванските отбранителни плановици.

Америка не е реагирала – или не е забелязала – лазерната заплаха на Китай

Междувременно Вашингтон не разполага със сравним капацитет, разположен в такъв мащаб. Лазерните програми на ВМС на САЩ се развиват бавно и остават ограничени до ограничени тестове. Претоварените глобални ангажименти на Америка, съчетани с политическа парализа и недофинансирана модернизация, оставят малко място за бързото внедряване на компенсираща система.

Именно това прави хода на Китай толкова важен. Той е нетрадиционен, рентабилен, труден за противодействие и перфектно пригоден да се възползва от американското разсейване. Пекин си е купил прозорец от възможности: период, в който може да развие, усъвършенства и разшири този капацитет, преди Съединените щати да осъзнаят какво се случва – и преди Тайван да успее да се адаптира.

Лазерите може би все още са експериментални. Но стратегическото намерение зад тях е безспорно. Китай се готви не само да нахлуе в Тайван. Пекин възнамерява да защити своите инвазивни сили със системи и тактики, на които Западът все още не се е научил да противодейства (или да използва сам).

И освен ако Вашингтон не реагира със същата креативност и неотложност, Пекин ще продължи да настоява за фази две и три – докато неговият цивилен търговски флот не се превърне във флота от военни кораби в света.