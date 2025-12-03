IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 126

Машин Гън Кели и Меган Фокс все по-близки

Празнували заедно Деня на благодарността

03.12.2025 | 19:42 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Меган Фокс и Машин Гън Кели са отпразнували заедно Деня на благодарността, който беше отбелязан в четвъртък в САЩ. 39-годишната актриса и 35-годишният певец през март посрещнаха първото си общо дете, но са разделени.

Все пак те са щастливи сега. Така че - може да си дадат още един шанс.

"Меган прекара Деня на благодарността с Колсън и тяхната дъщеря. Те изминаха такъв дълъг път от миналата година насам", коментира източник на "People". Той каза още, че Машин Гън полага усилия да работи върху себе си и "иска да бъде около бебето".

"Беше много по-щастливо празнуване тази година. Той полага огромни усилия да работи върху себе си. Той иска Меган да бъде щастлива. Той иска да бъде наоколо заради бебето", посочи още източникът.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Меган Фокс Машин Гън Кели връзка раздяла дъщеря
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem