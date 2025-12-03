Машин Гън Кели и Меган Фокс все по-близки

Меган Фокс и Машин Гън Кели са отпразнували заедно Деня на благодарността, който беше отбелязан в четвъртък в САЩ. 39-годишната актриса и 35-годишният певец през март посрещнаха първото си общо дете, но са разделени.

Все пак те са щастливи сега. Така че - може да си дадат още един шанс.

"Меган прекара Деня на благодарността с Колсън и тяхната дъщеря. Те изминаха такъв дълъг път от миналата година насам", коментира източник на "People". Той каза още, че Машин Гън полага усилия да работи върху себе си и "иска да бъде около бебето".

"Беше много по-щастливо празнуване тази година. Той полага огромни усилия да работи върху себе си. Той иска Меган да бъде щастлива. Той иска да бъде наоколо заради бебето", посочи още източникът.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net