Кьовеши вече е у нас, срещна се с Георги Георгиев

Главният европейски прокурор Лаура Кьовеши е на посещение у нас, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Тя се срещна с министъра на правосъдието Георги Георгиев, с когото обсъдиха сътрудничеството между българските правораздавателни органи и Европейската прокуратура. Кьовеши и Георгиев обсъдиха и законодателни промени, които се отнасят до разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и изразиха взаимната си признателност за ползотворното сътрудничество, допълват от ведомството.

Георги Георгиев информира Лаура Кьовеши и за започналата процедура за избор на европейски прокурор от България. В момента процедурата е на етап подаване на документи от кандидатите.

Двустранната среща е част от посещението на Лаура Кьовеши в България по повод отварянето на самостоятелен офис на европрокуратурата у нас, посочват от правосъдното министерство. През юли тази година Министерският съвет предостави сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ №45 в София за нуждите на европейската прокуратура в България.