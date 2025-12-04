IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

ПСС: В планините е мъгливо и студено

Времето не е много подходящо за туризъм

04.12.2025 | 09:47 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Времето в планините не е много подходящо за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е на места мъгливо, с разкъсана облачност и температури между един и три градуса. По високите части духа слаб вятър, а над 1800 метра има снежна покривка.

От Планинската служба са оказали помощ на един гражданин през изминалото денонощие. Около 17:00 часа е получен сигнал за загубен човек в района но Гълъбец. В кореспонденция с полицията той е открит около 23:00 часа, съобщава БТА.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще бъде предимно облачно. Привечер от югозапад ще завали дъжд, над 1800 метра - сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.
  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

планина време туризъм
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem