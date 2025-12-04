Около 60% от свинското месо на пазара е българско

Близо 60% от свинското месо, продавано на българския пазар, е родна продукция. Става въпрос за прясно месо, но българското производство все още е крайно недостатъчно, за да покрие потребителското търсене, тъй като освен прясно, свинското се използва и в различни преработени продукти, обясни изпълнителният директор на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) д-р Диляна Попова.

България задоволява едва 20% от търсенето на говеждо месо със собствена продукция, а при пилешкото този дял е между 60 и 70%. Липсата на достатъчно българско месо е причина страната ни да внася от чужбина, каза още тя.

"Преди години България беше огромен износител на агнешко месо, предимно за арабските страни, което вече отдавна не е така", отбеляза Попова.

Тя добави, че агнешкото месо, традиционно за българската трапеза по време на Великден и Гергьовден, обикновено е българско и се предлага само по празници, като количествата са напълно достатъчни за нуждите на пазара.

"Заешкото месо не е много популярно в България, за разлика от други европейски страни. Но у нас има няколко ферми с кланици за зайци, от които се добива и преработва такова месо", поясни Попова, цитирана от БГНЕС.

В последните месеци в социалните мрежи масово се твърди, че вносното свинско месо, предимно от Испания, се готви по-трудно. На въпрос дали има разлика във вкуса между българското и вносното месо, изпълнителният директор на АМБ отговори, че такава разлика няма.

"По принцип животните, отглеждани в ЕС, се хранят по стандартизирани рецептури. Често храненето им е с много по-строги регламенти, отколкото при нас, хората. Никой производител, който отглежда свине или птици, не може да променя състава на рецептурите, защото това ще се отрази на поголовието", обясни Попова.

Тя препоръчва потребителите да избират предимно българско месо, тъй като замразеното вносно и прясното българско охладено месо имат различни вкусови характеристики.

Охладеното месо може да се съхранява около 10 дни, а транспортът от други европейски страни до България отнема между два и три дни.

В последните години се наблюдават и промени при традиционните породи свине, отглеждани у нас, предимно заради заболявания.

"Един от свинекомплексите у нас отглежда нов хибрид, наречен "черен ангел", който постепенно се налага на пазара. Това е кръстоска с източно-балканската свиня, която след заболяването африканска чума по свинете е почти изчезнала", допълни Попова.

"Секторът на месопреработвателите не иска помощ от държавата, но и категорично не желае държавата да пречи на развитието му", категорична е тя.

"Браншът иска да има елементарна предвидимост, за да може да се работи спокойно, а не да се издават закони в последната минута. Например, преди около две седмици имахме изненада от страна на Българска агенция по безопасност на храните, когато беше публикувано постановление на Министерския съвет, с което се изменя тарифата за такси, събирани от официалния контрол", обясни експертът.