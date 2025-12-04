Неймар с първи хеттрик от април 2022 година

Бразилският нападател на Сантос Неймар отбеляза първия си хеттрик от април 2022 гoдина. Нападателят се отличи при победата на тима с 3:0 като гост на Жувентуде в среща от 37-ия кръг на бразилското първенство .

Бразилецът за последно отбеляза три гола в един мач на 9 април 2022-а, когато игра за Пари Сен Жермен, вкарвайки хеттрик при успеха с 6:1 във френското първенство срещу Клермон.

33-годишният Неймар играе за Сантос от януари, като подписа шестмесечен договор. По-късно той удължи контракта си до края на 2025-а. Сантос е първият клуб на нападателя, с който той спечели Купата на Бразилия и Копа Либертадорес. От август 2023 година Неймар беше част от саудитския Ал-Хилал, който прекрати договора му през януари тази година.

Преди да се присъедини към Ал-Хилал, Неймар беше футболист на Пари Сен Жермен. Парижкият клуб плати на Барселона рекордните 222 милиона евро за трансфера му през 2017-а. С ПСЖ той спечели пет пъти титлата във Франция, четири Суперкупи, три купи и две Купи на лигата на страната. С Барселона Неймар стана шампион два пъти в Ла Лига и взе три купи на Испания, триумфира в Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.