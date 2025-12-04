IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прага – зимна приказка с аромат на Коледа

Само два часа полет ви дели от старинната атмосфера и уюта на един град, сякаш излязъл от красива картичка

04.12.2025 | 10:37 ч.
Снимка: Istock

Знаете ли, че в Прага се намира най-големият замък в света?

Наричана „Сърцето на Европа“, чешката столица е символ на богата средновековна история и автентичен дух, които очароват гостите на града.

Каним ви на пътешествие назад във времето – в уютната прегръдка на Прага през зимата. През декември и януари градът се превръща в селото на Дядо Коледа, а традиционните коледни базари допълват красотата на историческите забележителности.

Представете си, че вали пухкав сняг, а вие се разхождате с чаша греяно вино, потапяйки се в атмосферата на Стария град, някогашно средновековно и ренесансово селище.

Само два часа ви делят от тази невероятна зимна приказка. Точно толкова трае полетът от София до Прага.

Имате ли три свободни дни, или възможност за дълъг уикенд?

Стягайте багажа и се насладете на магията на чешката столица.

С удобните сутрешни и следобедни полети на Bulgaria Air, имате възможност да изживеете истинска зимна приказка.

Какво ви очаква?

Уникален вечерен круиз по река Вълтава, блясъкът на коледните светлини, ръчно изработени дървени играчки, уникално вкусна храна и най-старият функциониращ астрономически часовник в света.

Помечтайте с нас и планирайте своето кратко 3-дневно пътешествие до Прага тази зима.

Нека да започваме.

Прага, столицата и най-големият град в Чехия, е разположен на река Вълтава, най-дългата река в страната, смятана за национален и културен символ. Площта от 496,21 km² крие уникална смесица от старинна атмосфера и невероятна история. От 1992 г. историческият център на Прага е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

