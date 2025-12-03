Предмети, които блокират потока на парите и късмета

Защо понякога паричният поток сякаш спира? Казваме си, че нямаме късмет, не се отварят добри възможности пред нас. Според фъншуй за паричния поток има едно старо правило, а то е, че пространството отразява вътрешното състояние. Когато един дом е пълен с безполезни или повредени предмети, енергията на богатството се движи по-бавно, отколкото бихме искали. Вижте кои 7 предмета в дома пречат на изобилието.

1. Стари играчки

Играчките, които вече нямат сантиментална стойност, представляват застоялата енергия на миналото. Съхранявани в кутии или забравени по рафтовете, те създават усещане за застой, което според фъншуй задушава енергията на растеж и прогрес. Смята се, че това пречи на потока на парите.

2. Обувки, които не носите

Обувките символизират пътя, който човек изминава през живота. Когато гардеробите и шкафовете са пълни с обувки, които не носите от години, по този начин се създава енергийна блокада на движението, което често се превръща в забавен поток от възможности, включително финансови.

3. Скъсани и повредени дрехи

Скъсани шевове, дупки по материите, липсващи копчета или избеляла материя, представляват енергийни „пукнатини“. Фъншуй подчертава, че повредените дрехи излъчват вибрация на пренебрежение, което може да отслаби чувството за лична сила и следователно финансова сигурност. Паричният поток спира, затова почистете дома си от тях.

