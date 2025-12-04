Откривателят на Любо Пенев пред "Марка": Състоянието му е много тревожно

Откривателят на Любослав Пенев за испанския футбол - Хуанхо Родри, сподели нови тревожни новини за състоянието на българина.

Пред Радио ”Марка” той обяви, че “състоянието му е много сложно, много тревожно”, добавяйки, че Пенев е свалил 30 килограма за по-малко от месец.

Бившият мениджър обясни, че за българина е планирано лечение, базирано на имунотерапия и ще бъде насочено към забавяне на прогресията на метастазите, тъй като ракът на бъбреците се е разпространил в други органи.

Лечението на Пенев е в частна клиника в Аугсбург, Германия, където разходите са много високи. Хуанхо потвърди, че очакваният диапазон е "между 250 000 и 300 000 евро". Поради това бившите клубове на Пенев събират пари за лечението му.

"Марка" отбелязва, че Пенев е легенда на Валенсия, а Хуанко Родри е човекът, който го доведе в отбора преди повече от три десетилетия и поддържа пряк контакт със семейството му.

Хуанхо си спомни за мащаба на присъствието на Пенев във Валенсия: "Той е символ на валенсианизма от дълго време”. И описа връзката на българина със стадион "Местая".

"Никога не съм виждал толкова сериозна обществена реакция. Любо бе идентифициран със самата Валенсия", добави той.

"Любо бе повече от играч ... той е светец и знак на Валенсия", обяви мениджърът в коментар на обеденението на бившите му клубове в неговата борба.