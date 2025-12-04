Проф. Николай Найденов за протестите: Бойко Борисов е в тежко положение

Сблъсъци в парламента между депутати на ПП-ДБ и на "ДПС-Ново начало" на фона на спорове между управляващи и опозиция преди поредния вот на недоверие, който се очаква да бъде внесен утре, 5 декември.

Големият протест зададе нов дневен ред

"Сцената е тази, която диктува и тя е общата сцена на нашето общество. В процесите, които наблюдаваме през последните няколко дни, се открои нещо доста ясно, за което данни от социологически изследвания дават знак отдавна. Това е един разлом между горе и долу. Има натрупана енергия на разочарование, недоволство в обществото сред всички прослойки, не само при младите. Просто младите са по-енергични. Това голямо множество зададе нов дневен ред", каза политологът доц. Албена Танева в студиото на "България сутрин".

Тя е на мнение, че полиците не трябва да се вживяват в ролята на "комици": "Независимо колко е напрегнато, човек може да бъде много критичен и остър, без да падне на нивото на просташкия език".

"Не мисля, че това са междуличностни битки. Организаторите на протестите са ПП-ДБ, почти еднозначно. Това, което се случва, е личен техен актив. Извеждането на ПП-ДБ на сцената като хора с инициатива и водеща политическа сила в този миг е нещо, което Делян Пеевски не би могъл да понесе. Когато беше сглобката, той винаги да изпреварва събитията и да казва пред медиите какво са решили, какво ще се случи. Това е израз на безпомощност", коментира политологът проф. Николай Найденов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му ситуацията е "необичайна".

Сблъсъкът между ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало"

"Хора с опит като Ивайло Мирчев не действат спонтанно. Тези хора съзнават какво постигат чрез даденото поведение. Надявам се, че всички, които са в политиката, съзнават, че първо трябва да се справят със себе си и след това с всичко останало. Не може да управлявате другите, ако не може да управлявате първо себе си. Толкова голям протест не е имало от много време, но да не бъркаме мащаба на този протест с мащаба на протестите през последните 30 години", подчерта доц. Танева.

Тя е на мнение, че на този протест сме видели различни "политически дейци, включително президентът Румен Радев".

"На тази реплика на Делян Пеевски бих реагирал по абсолютно същия начин. Ивайло Мирчев реагира като мъж. Борисов свири на същата струна - когато не можеш да защитиш този бюджет с реални неща, ти търсиш оправдания", каза още колегата ѝ.

Проф. Николай Найденов смята, че Бойко Борисов е в тежко положение.

"Това са задължителни отчаяни ходове, той се опитва да прехвърли вината на хората, които искат той да слезе заедно с Пеевски. Има геополитическо разделение по отношение на корупцията, ляво и дясно отдавна е на трети план", добави той.

Важно е кой ще бъде разпознат като лидер на протеста, допълни доц. Албена Танева.

"Протестът има енергия да изрази несъгласие или да разруши, да свали, но какво ще следва след това зависи от уменията на тези, които ще бъдат лидери. Добре е за тези, които са на ход в момента, ако имат достатъчно разум, да погледнат да назад и да знаят, че самозабравянето е много силен стимулатор на всички протести", припомни тя.

"В момента в парламента и в политиката са покрити всички възможни комбинации по отношение на Европа, Русия, корупцията. Има говорители на всички тези проблеми. Нов играч няма да обнови политическата система, защото той ще изговори част от думите, които няма да са най-добрите, визирам президента", категоричен бе проф. Найденов.