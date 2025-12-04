Обявиха разбивките за жребия на Световното първенство по футбол

Вече са ясни различните урни при жребия на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Церемонията ще се състои утре във Вашингтон, предаде АФП. Този турнир в първи път ще се проведе във формата от 48 отбора, които са разпределени в 4 урни по 12 тима.

В първа урна попаднаха трите страни домакини плюс водачите в ранглистата на ФИФА - Испания, Аржентина, Франция и Англия, които не могат да се срещнат помежду си преди полуфиналите, в случай, че завършат на първо място в групата си.

Най-много са европейските страни - 16, което означава, че в четири от 12-е групи ще има поне два тима от Европа.

Тимът на САЩ ще бъде водач в Група "D", Мексико ще бъде начело на Група "А", като ще участва в мача на откриването на стадион "Ацтека" в Мексико Сити на 11 юни, а Канада ще бъде водач в Група "B".

С увеличаването но отборите до 48 се прибавя още един кръг на директна елиминация, като за 1/16-финалите ще се класират първите два отбора в 12-е групи, както и осемте най-добри трети тимове по показатели.

Първа урна: САЩ, Мексико, Канада, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия

Втора урна: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Република Корея, Еквадор, Австрия, Австралия

Трета урна: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Република Южна Африка

Четвърта урна: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, 4 победители от баражите на УЕФА и двама победители от международните баражи.