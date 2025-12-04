IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПП-ДБ: Вотът на недоверие е на тема икономическата политика на кабинета

Няма нито капка смирение, затова ще го внесем утре, заявиха от опозицията

04.12.2025 | 14:37 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Вотът на недоверие е на тема икономическата политика на правителството. Това стана ясно от думите на съпредседателя на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов. Вотът ще бъде внесен утре. 

„Темата е икономическата политика на правителството, тъй като чрез нея то изкара толкова много хора на протест. Бюджетът беше само последната капка на грешно провежданата икономическа политика срещу бизнеса, срещу средната класа, срещу икономическото развитие, срещу ограничаването на административната тежест и всички неща в тази сфера“, обясни Божанов и бе категоричен, че икономическата политика на правителството е тотално сбъркана.

Денков каза, че няма нито капка на смирение и никакво усещане, че Министерството на вътрешните работи, правителството дължат на хората извинение за това, което се случва в момента с младежите, които са задържани по време на протеста срещу проектобюджета на правителството на 1 декември. И не е ясно защо са там и защо други, които може би трябваше да са задържани, са пуснати, посочи народният представител. Затова още утре ще внесем вот на недоверие и ще поискаме оставката на правителството, заяви Денков.

ПП-ДБ вот на недоверие икономическа политика
