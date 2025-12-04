Бащата на Меган Маркъл се бори за живота си

Отчужденият баща на херцогинята на Съсекс, Томас, е в интензивно отделение във Филипините, след като е претърпял спешна операция, съобщи синът му.

81-годишният Томас Маркъл претърпя тричасова операция в сряда, след като се разболя тежко в дома си в източноазиатската страна. Може да се наложи да се подложи на допълнителна операция за отстраняване на кръвен съсирек.

Синът му, Томас Маркъл-младши, каза пред Daily Mail:

"Заведох татко в болница близо до дома ни и те направиха различни сканирания и лекарите казаха, че животът му е в непосредствена опасност. Те ни закараха с линейка, с включени сирени, до много по-голяма болница в центъра на града. Баща ми претърпя спешна операция. Бих помолил всички по света да мислят за него.“

Той добави, че баща му "буквално се бори за живота си".

59-годишният Маркъл-младши, който се смята за основен болногледач на баща си, се е преместил с него във Филипините през януари.

61-годишната дъщеря на Маркъл, Саманта, смята, че последните няколко години са се отразили на вече крехкото здраве на баща ѝ, особено след тежкия инсулт през 2022 г., който го е оставил временно безмълвен. Тя каза:

"Той е силен мъж, но е преживял толкова много. Моля се да е достатъчно силен, за да преживее това. Баща ми преживя два инфаркта, инсулт и земетресение. Надявам се, че ще успее да се справи с това."

Маркъл получи два инфаркта в деня преди сватбата на дъщеря си Меган с принц Хари, което му попречи да я изпрати до олтара, тъй като не можа да се качи на самолета от Лос Анджелис.

Чарлз, тогавашният принц на Уелс, изпрати Меган до олтара вместо това, което Маркъл нарече "най-милото и любезно нещо. Ще му бъда завинаги задължена."

Маркъл никога не е срещал нито Хари, нито внуците му Арчи и Лилибет. Смята се, че той и Меган са се скарали заради сътрудничеството му с папараците преди сватбата.

Маркъл-младши потвърди, че се е очаквало баща му да остане в болница "дълго време" и да се изправи пред "изтощително възстановяване". Той добави:

"Бих помолил Мег, в седмица, в която пуска телевизионно предаване, говорещо за силата на любовта и семейството, да се свърже с баща ни. Тя трябва да започне да проявява състраданието, за което проповядва."