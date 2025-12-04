IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев обсъди обществените процеси у нас с посланиците на държавите членки на ЕС

Сред акцентите на разговорите бяха и Украйна и предизвикателствата пред Европа

04.12.2025 | 17:07 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Държавният глава Румен Радев се срещна днес с посланиците на държавите членки на Европейския съюз в посолството на Кралство Дания. Срещата се състоя по инициатива на посланик Флеминг Стендер в рамките на Датското председателство на Съвета на ЕС.

В разговора участваха вицепрезидентът Илияна Йотова, както и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

Сред акцентите на срещата бяха предизвикателствата пред Европейския съюз, произтичащи от военните действия в Украйна и Близкия изток, подходите за постигане на траен мир, негативното влияние на военните конфликти върху сигурността, стабилността, социалните и икономическите системи на Европа, както и постигането на стратегическа автономия на ЕС. Обсъдени бяха и актуалните обществени процеси в България.

