Георги Тахов: Амбицията ни е до 10 дни да отворим в Пловдивско над 70 магазина

Амбицията ни е в рамките на до 10-ина дни да отворим на територията на Пловдив и Пловдив-област като пилотен проект над 70 магазина, които да обслужват над 100 хиляди души население.

Това заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов в ресорната парламентарна комисия, предаде БГНЕС.

Въпросът към земеделския министър относно държавния магазин за хората, за който бе нужен 10 млн. лв. първоначален капитал, бе отправен от Даниел Петров от „Възраждане“. Депутатът попита каква част от тези средства за похарчени и за какво, като преди това отбеляза, че преди броени дни от информация в медиите стана ясно, че няма да има магазини, а ще има щандове и поиска Тахов да разясни ситуацията.

Създаването на т.нар. верига магазини под бранда „Магазин за хората" беше вменено като задължение на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) през гласуване на Закона за държавния бюджет за 2025 г., подчерта министър Тахов и отбеляза, че там се вмени ангажимент на МЗХ да реализира тази идея.„На 8 август – оттам стартираме реално, през решение на Министерски съвет (МС) беше създадено еднолично акционерно дружество „Магазин а хората" и бяха назначени изпълнителен директор и управителен съвет, борд на директори", каза той и посочи оттам нататък какво започна да прави това дружество:„За реализация на идеята и за спазване на абсолютно императивната постановка – че трябва да се предлагат хранителни стоки и продукти с максимална надценка до 10%, на нас ни трябваха на първи етап готови изградени обекти със съответната логистика. Нямаше как да тръгнем да строим магазини, да започнем от кота нула да строим и да ги реализираме."От думите на земеделския министър стана ясно, че преди 2 седмици МЗХ е подписало договор с Централен кооперативен съюз (ЦКП). „Договорът е в контекста на това, че ние ще използваме техни обекти със съответните търговски площи в тях и ние ще заредим тези обекти и съответните търговски площи с над 40 вида продукта, които ще се продават с на до 10% надценка и това ще бъдат продукти, които ще бъдат на цени каквито са промоционалните цени в големите търговски вериги, но те няма да важат краткотрайно, а ще бъдат постоянно ниски цени", поясни той.