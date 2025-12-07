Доставиха храна на борда на "Кайрос"

Успешно бяха доставени хранителни провизии и комуникационни средства на борда на танкера "Кайрос" (Kairos), който вече трети ден остава блокиран в морето край Ахтопол заради бурното време.

Спасителната операция от въздуха

Малко след 14:20 ч. военноморският вертолет "Пантер" от авиобаза "Чайка" пристигна над мястото, където е закотвен корабът.

След около десет минути кръжене машината се снижи достатъчно близо, за да може спасител да се спусне към палубата.

Непосредствено след това на няколко транша бяха спуснати и кашоните с провизии, и необходимата комуникационна техника.

В 14:50 ч. хеликоптерът напусна района и се отправи обратно към базата, предаде БНТ.

Операцията е проведена съвместно от Министерството на отбраната и Министерството на транспорта.

До решението за въздушна доставка се стигна след разговор между представители на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и екипажа на танкера, който е съобщил, че има нужда от храна и средства за комуникация.

Бурното море и силните вълни продължават да правят невъзможни както евакуацията на екипажа, така и провлачването на танкера към по-безопасна акватория.

Засега корабът остава на позиция, докато метеорологичната обстановка позволи следващи действия.