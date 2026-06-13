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Преспалата с 1000 мъже не иска детето ѝ да живее в "британска мизерия"

Бони Блу щяла да бъде честна с него за професията си

13.06.2026 | 11:46 ч. 10
Снимка: Pixabay/bonnie_blue_xox

Снимка: Pixabay/bonnie_blue_xox

Британската порнозвезда Бони Блу, която преспа с хиляда мъже за 12 часа, разкри че е в последните месеци от бременността си и призна, че нероденото ѝ дете ще се сблъска с трудности поради професията си, съобщи „Дейли стар“. През май тя обяви нова оргия, която планира да спретне в чест на предстоящото раждане на първото си дете. 

На въпроса как би обяснила начина си на живот на растящото си дете, порнозвездата каза, че ще бъде честна с него. Ще му обясни, че това е нейната работа, начин да се забавлява и да печели пари, за да осигури на сина или дъщеря си частни самолети и най-добрите лекари. 

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Бони Блу добави, че детето ѝ вероятно ще бъде тормозено заради нея, но в това отношение то няма да е единствения случай. 

Тя вярва, че е по-добре да расте в лукс и да търпи лоши погледи, отколкото да живее "мизерен британски живот" в мръсни дрехи и недонахранен. 

По-рано Бони Блу избегна затвора за втори път за една година. Скандалната британска порнозвезда беше оправдана по обвиненията в обида на обществения морал.

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