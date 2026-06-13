Задържаха кримка в Монтана, излъгал възрастен мъж

Полицията арестува мъж на 53 години от Монтана с богато криминално досие и многократно осъждан. Той е задържан за измама на възрастен човек от Чипровци, съобщиха от МВР.

Преди около два месеца възрастният мъж посетил Монтана и на автогарата в града бил излъган от местния жител, че кметът на Чипровци му е поръчал батерии, които той трябва да плати и после да му достави. Едва след като се прибрал в Чипровци той разбрал, че няма такова нещо и е измамен. След продължително разследване местният жител е бил установен и задържан, той е възстановил получената от жителя на Чипровци сума.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през тази година измамите са по-малко в сравнение със същия период на миналата година. През месец май тази година няма нито една, при пет за май през 2025 година.