Задържаха кримка в Монтана, излъгал възрастен мъж

Полицията арестува мъж на 53 години от Монтана с богато криминално досие и многократно осъждан. Той е задържан за измама на възрастен човек от Чипровци, съобщиха от МВР.
Преди около два месеца възрастният мъж посетил Монтана и на автогарата в града бил излъган от местния жител, че кметът на Чипровци му е поръчал батерии, които той трябва да плати и после да му достави. Едва след като се прибрал в Чипровци той разбрал, че няма такова нещо и е измамен. След продължително разследване местният жител е бил установен и задържан, той е възстановил получената от жителя на Чипровци сума.
От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през тази година измамите са по-малко в сравнение със същия период на миналата година. През месец май тази година няма нито една, при пет за май през 2025 година.
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