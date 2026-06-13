6-месечно бебе почина в Търговище, проверяват случая

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди незабавна проверка във връзка с трагичния случай на починало 6-месечно бебе в болницата в Търговище миналата нощ.

Контролът по случая е възложен на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).

По първоначални данни детето първо е било хоспитализирано в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му.

Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми.

Разпоредена е проверка и по случая с починалата родилка в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен.

"Всеки един детайл около тези два трагични случая ще бъде детайлно разследван. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори", заяви министър Ивкова.

Резултатите от докладите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките.