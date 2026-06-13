6-месечно бебе почина в Търговище, проверяват случая

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди незабавна проверка във връзка с трагичния случай на починало 6-месечно бебе в болницата в Търговище миналата нощ.
Контролът по случая е възложен на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).
По първоначални данни детето първо е било хоспитализирано в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му.
Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми.
Разпоредена е проверка и по случая с починалата родилка в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен.
"Всеки един детайл около тези два трагични случая ще бъде детайлно разследван. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори", заяви министър Ивкова.
Резултатите от докладите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.