Чарлз Трети изнудван от бившата си снаха Сара Фъргюсън?

Сара Фъргюсън, бившата съпруга на опозорения кралски брат Андрю Маунтбатън-Уиндзор, е започнала тайно да изнудва кралското семейство, надявайки се да получи пожизнена издръжка в замяна на мълчание, съобщава списание Closer.

Според изданието 66-годишната Сара Фъргюсън е на ръба на финансов фалит. Слуховете гласят, че Сара търси сделка с монарха: тя няма да публикува скандални мемоари, нито да дава разобличаващи интервюта в замяна на редовни плащания.

Наскоро беше съобщено, че тя обмисля предложение да се появи в документален филм за 1,75 милиона долара и интервю с Опра Уинфри.

Кралят е готов да сключи сделката, страхувайки се от скандали и разкриване на семейни тайни. Според вътрешен човек принц Уилям и Кейт Мидълтън са категорично против подобно решение. Те смятат, че сделка в отговор на изнудване би създала опасен прецедент, но Чарлз III уж не се вслушва в мнението им.

Години наред наследникът на трона се опитваше да убеди баща си да заеме твърда позиция срещу бившия принц Андрю и семейството му, но кралят не последва съвета му. Ситуацията се усложнява от факта, че бившият принц Андрю вече е разследван във връзка със скандала с афериста и сводник Джефри Епстийн и обвиненията в корупция.

По-рано беше съобщено, че Сара Фъргюсън, която се е укривала близо седем месеца след скандала с Джефри Епщайн, е била открита в ски курорт в Австрия. 66-годишната херцогиня на Йорк се е крила от обществеността през цялото това време в хижа срещу 2000 паунда на вечер.

Скандалите със Сара Фъргюсън

Животът на Сара Фъргюсън е белязан от няколко емблематични скандала, които често я поставяха в центъра на вниманието на британската преса и създаваха напрежение в кралския двор.

Скандалът с целуването на пръстите на краката (1992 г.)

Това е може би най-известният епизод, който завинаги промени имиджа на Сара. През август 1992 г. вестник Daily Mirror публикува шокиращи папарашки снимки, направени по време на почивката ѝ във Франция. На тях се вижда как финансовият ѝ съветник Джон Брайън целува и смуче пръстите на краката ѝ, докато тя си прави слънчеви бани топлес. Публикуването на тези кадри предизвика огромен публичен срам, ускори окончателното ѝ отчуждение от кралското семейство и затвърди решението за развод с принц Андрю.

"Пари срещу достъп" (2010 г.)

През 2010 г. херцогинята се забърка в изключително неприятна история, уловена от журналист под прикритие на вестник News of the World. Той се представи за бизнесмен, търсещ достъп до принц Андрю, а Сара Фъргюсън беше заснета как иска 500 000 паунда, за да му уреди среща с бившия си съпруг. Тя беше записана да казва, че може да "отвори всяка врата", което се превърна в огромен удар по репутацията ѝ. По-късно тя се извини публично, обяснявайки поведението си с тежко финансово състояние.

Финансови проблеми и връзки с Джефри Епстийн

През годините Сара Фъргюсън често е била обект на критики заради своите финансови затруднения и нереалистичен стандарт на живот. Един от най-сериозните етични скандали е разкритието, че е приемала пари от осъдения педофил и милиардер Джефри Епстийн, за да покрива свои дългове. Въпреки че по-късно тя се разграничи от него и нарече това "гигантска грешка в преценката", разкритията за продължаващата им кореспонденция дори след първата му присъда нанесоха сериозни щети на имиджа ѝ и доведоха до прекъсване на връзките ѝ с редица благотворителни организации.

Медиен натиск и обидни прякори

Още от началото на брака ѝ през 80-те години, таблоидите не спираха да атакуват Сара. Тя беше подложена на безпощадна кампания в пресата, където често бе подигравана заради теглото си – с обидните прякори Duchess of Pork (Херцогинята на свинското) и Fat Fergie. Този постоянен натиск допринесе за усещането ѝ за изолация в кралския двор и беше един от факторите, които доведоха до трудностите в брака ѝ.