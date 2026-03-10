САЩ удрят днес Иран по-интензивно от всякога

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви преди минути пред журналисти в Пентагона, че днес ще бъде най-интензивният ден на удари в Иран.

Той започна речта си като заяви, че е "бивш ветеран борбата срещу иранския режим", който "удря в центъра".

"Нашето поколение разбира тази борба", каза той, добавяйки, че от години иранските сили "убиват нашите братя по оръжие" със своите пълномощници и "страхливи атаки".

Той каза, че иранският режим се стреми да създаде ядрена бомба, но президентът Доналд Тръмп "няма да го позволи".

По думите на Хегсет иранските сили "умишлено атакуват невинни", защото знаят, че собствените им сили са "систематично деградирани и унищожени".

"Иран стои сам и губи тежко", категоричен бе той.

Министърът на отбраната заяви, че целите на операция "Епична ярост" остават същите:

Унищожаване на ракетните запаси на Иран, техните ракетни установки и тяхната отбранителна индустриална база

Унищожаване на военноморските сили на Иран

Трайно отказване на Иран от ядрени оръжия

Той повтори предишните коментари на Тръмп, казвайки, че САЩ "смачкват врага" по безмилостен начин.

"Правим го по нашия график и по наш избор", допълни той. "Днес ще бъде отново най-интензивният ни ден на удари в Иран. Най-много изтребители, най-много бомбардировачи, най-много удари. Разузнаване, по-прецизно и по-добро от всякога."

Хегсет добави, че през последните 24 часа Иран е изстрелял най-малкия брой ракети от началото на войната. Той също така отбеляза, че това не е пример за "безкрайното изграждане на нация", наблюдавано при предишните американски президенти Буш и Обама.

САЩ "печелят решително с брутална ефективност, пълно въздушно господство и непоклатима воля за постигане на целите на президента", каза той.

"Оставаме фокусирани върху целта", добави Хегсет.

Преминавайки към въпроси от журналисти в залата, министърът на отбраната бе попитан за влошаването на ракетните и безпилотни възможности на Иран, след съобщения, че те са намалели с 90%.

Хегсет отговари, че това не означава, че иранските сили няма да могат да изстрелват ракети, но числата отразяват "ефективността" на американските удари.

Той бе помолен и да коментира съобщенията, че новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, е ранен. По думите му Хаменей "би било разумно" да се вслуша в посланието на Доналд Тръмп да не се стреми към ядрени оръжия, въпреки че не може да коментира дали е пострадал.

Длъжностните лица са попитани на какъв етап от войната се намират САЩ

"Волята ни е безкрайна, но в крайна сметка президентът определя крайното състояние на тези цели", отговори Хегсет, като добави, че от президента на САЩ Доналд Тръмп зависи да реши колко дълго ще продължи войната, тъй като той е избраният на поста.

Хегсет бе попитан и какво е посланието му към американците, които не подкрепят войната и влиянието на Израел върху решението за удар срещу Иран. Той каза, че Израел е силен партньор и че САЩ са останали фокусирани върху собствените си цели.

"Президентът е водещ и определя къде искаме да отидем", каза той и добавя, че САЩ не са дърпани в никоя посока.