Извършиха нова чернодробна трансплантация във ВМА

Донор е жена на 42 години

10.03.2026 | 14:55 ч.
Снимка: ВМА

На 9 март специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) извършиха поредна чернодробна трансплантация – втора в рамките на две седмици. Реципиентът е 39-годишна жена с остра чернодробна недостатъчност, а донорът – жена на 42 години. 

Операцията се проведе в късните часове вчера, протече добре и с минимална кръвозагуба. В момента пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна, коментира проф. Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.

До извършването на сложната интервенция се стигна след донорска ситуация в  УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“. Органната експлантация бе направена от екип, начело с д-р Радослав Костадинов.

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот. Признателност за професионализма на специалистите от ВМА, ангажирани на всички етапи, както и към ИА „Медицински надзор“, д-р Мина Вапирева, координатор по донорство, и дежурния екип на УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“ за отличната координация при реализирането на процеса.

С извършването на тази трансплантация и благодарение на опита, високата експертиза и отличната организация на екипите, ВМА за пореден път доказа водещата си роля в развитието на трансплантационната програма в България. 

вма трансплантация
