Румен Спецов разкри доколко сме подготвени с горивата, проблемът е с цените

На изслушване в пленарна зала днес на извънредно заседание е и особеният търговски управител на “Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов.

“Тъй като общественият фокус е насочен към доставките на нефт, мога да заявя, че до края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени”, каза Спецов от трибуната на Народното събрание.

Особеният търговски управител е категоричен, че за месец март всичко е подсигурено, но “специфичното е по самото ценообразуване и покупката на самия нефт”.

“За месец април е изготвен график за доставки, като към момента няма информация от съответните търговци, че няма да изпълнят съответните доставки. Нямаме категоричен отказ, че няма да бъдат изпълнени“, каза още Спецов.

“Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД работи на изключително пазарни принципи. След назначаването на особения управител шапката на холдинга вече я няма, което означава, че на територията на България има четири самостоятелни търговски дружества. Всяко от тях е на собствен бюджет и се стреми на пазарни принципи да купува и продава. Същото се отнася и за “Лукойл Нефтохим Бургас“, което усложнява ситуацията в момент“, коментира експертът.

Спецов уточни, че има блокирани над 800 плавателни съда (300 са танкери за превоз на нефт, 300 за готова продукция и около 200 за доставка на газ), така че по думите му в световен мащаб се изпитват много сериозни затруднения.

“Дори да намерите нефт на добра цена – да няма кой да го транспортира. Това в момента е не по-малка заплаха и трудност, отколкото цената на самия нефт“, каза още Спецов. Той добави, че каква точно цената може да бъде на нефта не може да се предвиди.

“Цената се базира на специализирани агенции“, разясни особеният търговски управител