Желязков: Мораториумът за износ на дизел скоро може да отпадне, НС да реши за отмяната

Доколкото забраната на износа на петролни продукти беше свързана с това, че трябва да бъдат задоволявани потребностите на българския пазар основно от дизел, то считам, че в най-скоро време тези предпоставки няма да са налице, но Народното събрание трябва да се произнесе за отмяна на този мораториум. Това коментира премиерът Росен Желязков по време на блицконтрола в парламента.

Депутатът Красимир Манов от МЕЧ попита кога ще бъде отменен мораториумът за износ на дизел и авиогориво, като отбеляза, че рафинерията в Бургас работи с на 50 процента намалена мощност и значително са намалели приходите в държавната хазна.

Забраната за износ на петролни продукти е взета от Народното събрание (НС), така че е изцяло от компетенциите на НС това решение да бъде отменено, когато парламентът реши, посочи министър-председателят. В момента рафинерията работи. Намаленият капацитет на производство на петролни продукти е тенденция за последната година, не е свързано със санкциите срещу "Лукойл", а е свързано по-скоро с международната конюнктура на цената на петрола. Така че няма пряка връзка между производството на петролни продукти и забраната за техния износ, каза Росен Желязков.

В края на октомври Народното събрание забрани временно износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз (ЕС) на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Мярката е мотивирана от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции от САЩ срещу руската компания "Лукойл“.

Красимир Манов зададе въпрос и относно подписан иженерно-консултантски договор между "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД и канадски консорциум във връзка с изграждането на 7 и 8 блок. Той посочи, че има решение на Съда на Европейския съюз от 11 септември във връзка с държавната помощ по отношение на изграждането на нови ядрени мощности и следствието е, че такива обекти и конкретно 7 и 8 блок не могат да се изграждат по начина, по който сме започнали. Затова Манов попита кога Министерският съвет ще вземе решение за прекратяване на проекта.

Министър-председателят Росен Желязков коментира, че България трябва да развива своята ядрена енергетика, защото това е един от основните стълбове, на които се крепи конкурентоспособността. Що се отнася до изграждането на мощностите, тези дни беше подписан договор за надзор, посочи той. Това е част от цялостния пакет по изграждането им и Ви уверявам, че той е съобразен с националното и с европейското законодателство, заяви премиерът